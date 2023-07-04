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金門金湖市區停車要收費了 最快8月底啟動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為改善金湖鎮市區的停車窘境，金門縣府今天宣布金湖市區的停車位，最快將於8至9月開始進行收費。圖／縣府提供
為改善金湖鎮市區的停車窘境，金門縣府今天宣布金湖市區的停車位，最快將於8至9月開始進行收費。圖／縣府提供

民眾注意囉，金湖鎮鬧區的停車位可能要開始收費了！金門縣政府繼2年前推出金城鎮的路邊停車收費，為改善金湖鎮市區停車窘境，經金湖鎮地方鄉賢及金湖鎮公所溝通協調，由鎮公所向縣府提案建議將金湖市區停車空間納入收費管理，最快8月底至9月開始收費。

據了解，縣府先前為改善金城市區路邊停車問題，避免特定車輛長期佔用，影響民眾停車權益，於110年9月即啟動路邊停車收費，實施至今，除有效提高停車週轉率，也增進道路交通順暢及安全。因此，縣府為改善金湖市區停車問題，響應地方需求，近期將著手研議納入停車收費範圍，希望透過使用者付費機制，增加停車便利性，並讓整體停車空間做最有效率使用。

縣府觀光處表示，金湖地區為金門重點鄉鎮，市區商貿活絡，加上經濟發展，民眾車輛持有數逐年增加，隨之衍生違規停車、停車場週轉率低等問題，為改善金湖市區停車窘境，決定開始實施路邊停車收費。

縣府也表示，縣議會在今年5月4日定期會縣政總質詢，有議員提出「五鄉鎮重點鬧區路外及路邊停車場應同步實施收費」，以有效提高周轉，紓解停車問題。

金湖鎮公所建議收費的停車場域包含林森路、新市里籃球場及市場旁、台灣銀行前停車場，後續將優先實施收費，未來也將再視整體停車供需狀況，檢討擴增範圍之需求，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境與市容觀瞻。

為了增進金湖市區停車位周轉，金門縣府今天宣布金湖市區的停車位，將於8至9月開始進行收費。圖／縣府提供
為了增進金湖市區停車位周轉，金門縣府今天宣布金湖市區的停車位，將於8至9月開始進行收費。圖／縣府提供

停車場 金門

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