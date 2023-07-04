日本動漫品牌安利美特 將進駐高捷車站商場

高雄捷運公司今天宣布，R11墨凡高捷車站商場已爭取到日本規模最大動漫品牌安利美特即將進駐，未來將聯合商場內其他特色店家，將高捷R11高雄車站商場打造為南台灣ACG聖地。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，近日由墨凡公司聯手高捷爭取到日本規模最大的動漫商品品牌「安利美特（animate）」即將進駐「墨凡．R11高雄捷運車站商場」，成為南台灣首處品牌據點。

安利美特以獨特的動漫文化與多元商品種類享譽動漫界，在台已設點於台北與台中，如今完成高雄捷運車站商場進駐簽約，將成為南台灣第一個安利美特據點。

高捷公司表示，高雄車站捷運商場現由墨凡公司負責經營，將打造南台灣首座千坪ACG主題商場，工程與招商正在進行中，未來更將增設過往臨時站空間，合計整體坪數達千坪。安利美特將在9月展店，整體ACG商場預計10月開幕。

高捷公司表示，希望能讓非動漫迷的民眾更深入認識ACG文化，並將美好精神宣揚出去，一起打造R11高雄車站成為兼具交通運輸樞紐，與充滿年輕活力的南台灣ACG聖地車站。

高雄捷運為全台唯一的民營捷運公司，多年以來在拓展運量與企業行銷上盡力爭取客源，而動漫文化一向為青少年等族群喜愛，高捷公司也深耕此領域多年，每年暑假舉辦「夏戀高捷動漫季」系列活動，旗下的自有IP也推陳出新。

此外，高捷公司主辦、聯邦銀行贊助的「2023夏戀高捷動漫季」活動也即將登場，7月8、9日舉辦「夏之祭典～繽紛大會串」與「夏之動次～動漫舞蹈大賽」，預計吸引超過200名Coser（角色扮演者）及150個動漫市集攤位進駐。

8月5、6日則有「夏之流光～御宅藝螢光棒舞蹈大賽」與「夏之閃耀～Cosplay角色扮演全國大賽」。為吸引粉絲多搭乘捷運到場參加活動，此次活動還推出集章送禮，有機會獲得高雄捷運通車15週年動漫版限量一卡通等。