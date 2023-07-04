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金門推動閱讀教育 頒發適性閱讀獎表揚績優師生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，參與該計畫的績優老師與學生共同合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，參與該計畫的績優老師與學生共同合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府教育處2年前，與國立台灣師範大學合作「SmartReading適性閱讀平台」，透過「DACC中文閱讀能力診斷」，教師能清楚了解學生閱讀能力的成長及分布情形，學生也能自主地追蹤個人的閱讀歷程。教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，共有6位優異教師及58位學生獲獎，顯示金門縣府大力推動閱讀教育的成果。

頒獎典禮由金門副縣長李文良主持，包括議員王秀玉、國立台灣師範大學副校長宋曜廷、大中華文化教育交流協會會長李美掽、教育處長孫麗琪、及中正國小校長蔡雪芳等人，一起頒發參與該計畫表現優異的教師及學生。

今年共有6位優異教師獲獎，包括金湖國中李彥瑩、金城國中蔡志強、賢庵國小張詠婷、中正國小盧佳瑩、金湖國小李能綉及上岐國小莊青雯。

此次共有58位學生獲獎，其中獲得優異獎學生其閱讀能力遠超過全國平均常模，3年級獲獎學生已達7年級平均閱讀能力水準，4至6年級獲獎學生已達10年級平均閱讀能力水準，7年級獲獎學生更是達到了12年級平均閱讀能力水準，這也顯示了金門縣政府大力推動閱讀教育的成果。

李文良表示，樂見運用智慧數據提升閱讀力，透過網路及數位平台科技，讓孩子們能獲得閱讀資源，提升閱讀素養。透過適性閱讀檢測計畫，對學生進行適性化的閱讀評量，並根據學生的閱讀能力進行書籍的適配推薦書單，讓教師們適當地針對不同的學生進行差異化教學，達到拔尖扶弱的適性教學目標。

據了解，111學年度補助國中小學6校1300位學生受惠，整體閱讀能力成績國小組平均進步22.72、國中組平均進步14.93，成效卓著，112學年度將賡續辦理，全面提升金門學生的閱讀力。

宋曜廷推崇金門縣府111年被列為「縣市人口未達40萬人組」整體閱讀力表現優異城市之一，且112年國中教育會考成績進步顯著，未來將透過「SmartReading適性閱讀平台」藉此了解學生們閱讀素養的成長情形，協助教師提供合適的閱讀教學策略。此外SmartReading的大數據資料庫可協助教育處長期追蹤學生閱讀素養能力變化，並提供教育政策制定之參考，期待未來更明顯提升金門學生的閱讀力及整體學習成效。

金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，副縣長李文良親自頒獎表揚績優獲獎學生。圖／縣府教育處提供
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，副縣長李文良親自頒獎表揚績優獲獎學生。圖／縣府教育處提供
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，包括金門副縣長李文良（左三）、議員王秀玉（左四）等人都出席參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，包括金門副縣長李文良（左三）、議員王秀玉（左四）等人都出席參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，金門縣教育處長孫麗琪頒獎表揚參與該計畫的績優學生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府教育處今天舉辦適性閱讀平台頒獎典禮暨成果發表，金門縣教育處長孫麗琪頒獎表揚參與該計畫的績優學生。記者蔡家蓁／攝影

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