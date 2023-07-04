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日籍學者好奇中國壓力 連江縣長：離島無感「陸無人機只是做樣子」

中央社／ 連江4日電
長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸（左）3日到連江縣府訪問縣長王忠銘（右），就目前兩岸關係交換意見。（連江縣政府提供）中央社
長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸（左）3日到連江縣府訪問縣長王忠銘（右），就目前兩岸關係交換意見。（連江縣政府提供）中央社

長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸3日到連江縣政府訪問縣長王忠銘，並詢及是否會感受到中國壓力。王忠銘說，離島直說是無感，中國大陸無人機只是做做樣子。

小笠原過去幾次準確預測台灣選舉結果獲關注，他在社群網站臉書（Facebook）表示，很高興能與王忠銘見面，他請教馬祖地方政治、選舉特色、縣政方向以及馬祖與福州交流情況，以及未經日本、共產黨統治的馬祖獨特歷史觀，並就目前兩岸關係交換意見，收益良多。

連江縣府表示，小笠原3日上午訪問連江縣府，開門見山提問相當犀利，他談到，中國國家主席習近平統一台灣意願強烈，馬祖如何在中國與台灣間拿捏尺度、有無感受到對岸給的壓力，以及今年中國無人機是否還有入侵。

縣府表示，王忠銘回應，與對岸都只討論民生議題，主要是配合小三通恢復，重談雙方原先合作事項，像是環境污染、漁民修繕船隻、貝類養殖與底層互訪交流。

「而大陸說的新四通，雖然是貫徹習近平的口號，但大環境下看來也是馬祖需要，希望透過時間來解決」，王忠銘說，像馬祖有很多中國大陸嫁過來的新娘，他們的孩子是什麼人，相信隨時間演變，基層會慢慢融合在一起，高層也會慢慢改變，相信政治一定會回歸到以人民生活最重要，但這需要一段時間。

至於對岸壓力，王忠銘表示，離島直說是無感，都認為是單方面一直挑釁，高層思維反而苦了老百姓，而無人機只是做做樣子、測試反應，對地方沒有造成威脅，中國大陸靠衛星就夠了。

縣府說，小笠原也關心馬祖民眾對明年初總統大選看法，尤其馬祖是歷史與地理上非常特別的地方，中國經濟措施是否影響台灣選民意向或選舉。

王忠銘表示，馬祖居民早年都是從對岸連江、長樂一帶移民過來的，這是歷史淵源、無法改變，但是歷經兩岸分治與戰地政務，雖然馬祖離對岸很近，政權上卻由台北管轄。

另外，小笠原2日也拜訪民進黨連江縣黨部主委李問，小笠原欣幸透過臉書表示，他與李問在社交網路連結已經很久，第1次見面很高興。他請教了馬祖地方政治、地方選舉特色、馬祖民眾對於兩岸關係和統獨議題看法，他認為學到很多新東西，收穫豐富。

馬祖 王忠銘 兩岸關係

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