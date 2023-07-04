登革熱延燒 高雄新增2高度疑似個案均有台南活動史

疫情延燒！高雄目前累積4例本土登革熱病例，包括茄萣區1例、仁武區2例、鳳山區1例，今天傳出又有2例高度疑似個案，快篩陽性但PCR報告結果尚未出爐。衛生局說，1例是湖內區的男性移工，他有台南活動史，另一例則是家住左營、在旗津區上班的男性軍人，他發病前也有到台南旅遊的紀錄。

高市衛生局長潘炤穎說，今天兩位高度疑似個案目前為NS1快篩陽性，衛生局會等中央的最終檢驗結果，跟中央同步發布相關的疫情。至於雲林的登革熱患者，目前高市衛生局掌握到的資訊是，中央經過基因定序，雖然還是第一型的登革熱病毒型，但是確定是由境外移入導致當地發展群聚感染，跟台南疫情是不相關的。

據了解，雲林縣登革熱昨確診病例達6例，確診人員均住於古坑鄉，根據基因定序結果顯示，古坑鄉六例為印尼株，與台南發現的泰國株不同。

潘炤穎說，高市衛生局針對境外移入的部分，還是跟目前防疫步調一致，只要有個案出現在社區，依據他隱藏期的時間點、活動地點，經過疫調後都會針對當地進行必要的一些防治工作，包含孳生源清除、室內噴藥，以及相關疫調採檢工作會同步進行，跟目前在本土個案的防治作業是一致的。