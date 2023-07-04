屏東霧台培訓38名專業導覽員 搭建部落與觀光共好橋梁

屏東霧台是全國第1個畫設原住民地區的自然人文生態景觀區，以生態旅遊為主軸，導入總量管制，旅客參加遊程皆需導覽人員陪同，畫設至今共培訓38名專業導覽人員，授證典禮於今舉行，由部落族人表演開場，縣長周春米親自授證給予培訓合格人員。

縣長周春米表示，屏東縣依山傍海，霧台鄉阿禮、神山、大武3個部落，受老天恩賜，擁有哈尤溪、神山瀑布，阿禮櫻花等美麗自然人文景觀，霧台鄉於2020年7月畫設自然人文生態景觀區，並結合不同機關建構導覽培訓機制，族人們熟知部落文化生態，再經過72小時的專業課程訓練，為地方旅遊錦上添花，非常期待自己能親自走一趟。

霧台鄉長巴正義坦言，起初不贊成縣府畫設自觀區，如今看到族人們的成長與團結，受專業培訓成為導覽員，以專業解說知識，在部落與遊客之間搭建橋梁，「是非常重要的職業」，讓地方得以邁向更值得期待的未來。