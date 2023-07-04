高雄新增2例登革熱1人為移工 境外或本土待血清學釐清
高雄市今天再新增2例本土登革熱確診個案，市長陳其邁表示，這2例都有台南旅遊史，其中一名是移工，究竟屬境外移入？或是本土個案？要再做血清學病毒分析的釐清。
高雄市前4例本土登革熱病例，都有台南的足跡與接觸史。陳其邁表示，今天新增2例登革熱確診個案，也都有台南的旅遊史，其中一名是移工，是境外移入？或是本土個案？要再做血清學病毒分析的釐清，從時序上來看都有可能。
高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，這兩例是NS1陽性高度疑似個案，PCR部分要等中央最終檢驗結果，會與中央同步發布相關疫情訊息。至於雲林部分，中央經過基因定序雖然還是第1型的登革熱病毒型，但確定是由境外移入導致當地散發群聚感染，與台南疫情不相關。
潘炤穎說，防堵境外移入仍與目前防疫步調一致，只要有個案出現在社區，依據隱藏期的時間點與活動地點，經過疫調，都會針對當地進行必要防治工作，包括：孳生源清除、室內噴藥以及相關疫調採檢工作，會同步進行，與目前本土個案防堵策略一致。
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