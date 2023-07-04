解決台金航班運能不足 金門縣府協商7月每天增千個機位

最近金門的民眾都發現台金航線的航班幾乎班班客滿，很多人抱怨，臨時有要事要飛去台灣幾乎訂不到票，機場也常出現大批等候候補班機的民眾，金門縣府表示，經觀光處積極溝通協處，7月份起每日增加超過1千個機位，後續觀光處也會視暑期臨時性需求與現場情況，會同台北、金門航站共同啟動應變措施完善疏運機制。

小三通自3月開放中轉後，台金空運航線需求逐漸浮現，金門縣長陳福海於4月份即要求觀光處積極向交通部民航局爭取增加台金航線運能，為此，陳福海也召開會議要求觀光處能超前部署，在4月下旬即函請民航局督促航空公司適時增加航班外，5月、6月觀光處也派員前往台北拜會民航局等相關單位爭取台金航線運能。

縣府觀光處表示，經過多次的溝通座談後，考量暑假旅遊旺季旅客遊金及在地鄉親來往台灣本島需求，民航局與縣府協調出立榮、華信航空公司自7月起增加運能，台金單向由6月每日平均約3285個座位數增加至約3809個座位數，運能增加約16%，期能減少旅客滯留情形，逐步滿足交通需求。

觀光處表示，本次增加運能主要係以金門往來台北、台中及高雄等3條航線為主，除高雄航線以立榮航空每日1架次放大機型做為運能提升方式外，台北、台中航線則以增加航班併同放大機型方式提升運能，如華信航空台北航線於每日下午增加2架次，並於7月下旬之週二、週三、週五及週六各3架次放大機型、立榮航空台中航線由每日4架次增加為5架次等，據以增加尖峰時段台金間的運輸能量，但實際航班時刻，仍以航空公司公布為準。