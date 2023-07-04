高雄推身障友善店家 輪椅族大喊貼心

身心障礙或行動不便族群，在日常生活中時常遭遇環境不便難題，高雄市府社會局推動身心障礙友善場所輔導計畫，目前已有257家業者參加，並製作網站方便使用者查詢，讓輪椅族直呼便利又貼心。

協助計畫推動的高雄市脊髓損傷者協會主任陳羿斈說，台灣進入高齡化社會，會有不少長輩有無障礙需求，其他還有孕婦、身障者、或臨時受傷的人，到外面用餐、購物，都會遇到諸如門檻、樓梯、地面不平整等阻礙，因此與社會局合作，規畫友善營業場所或服務措施並公告分享，讓有需求民眾方便了解使用。

獲友善認證的琲熊咖啡老闆陳慶忠表示，注意到地方有許多行動不便長輩需求，因此去改善店內門檻高低差，讓店內寬敞明亮，並設置大字型菜單來方便閱讀，不過有面臨改造上的阻礙，如公用廁所涉及建物結構無法變動，若身障者有需求，僅能由員工引導至寬敞的員工廁所使用。

一位做輪椅的林小姐說，對輪椅族來說，無障礙空間是必要的需求，也是外出消費的唯一選擇，更多商家加入無障礙設施，對身障族群來說選擇會更多；有身障者家屬黃小姐則認為，店家空間改善其實助益有限，政府應把路上交通徹底改善，才能讓輪椅族獲得真正的便利。