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乘客伸腿搭捷運 離譜坐姿引側目
搭捷運看到這幕，令人無言！有讀者向本報投訴，指昨（3日）晚9時許一班高捷紅線開往小港的列車上，一名座位乘客竟無視他人目光，逕自伸出雙腿擋住通道，甚至還將穿著鞋子的雙腳，直接踏在車廂垂直立柱握桿上，誇張坐姿引起同車乘客不滿，拍照存證怒投訴。
根據讀者提供的照片，伸出雙腳擋住通道、且以鞋底踏在垂直立柱握桿的乘客，雖未拍到面貌，但從所穿的寬口長褲、卡通襪及白色布希鞋，且雙手環抱一只亮面藍色包包來看，推測可能是名女性乘客。
且事發當下，該名乘客似乎還和右手邊一位外籍女性交談，狀似輕鬆、卻無視同車他人感受，離譜行徑引起同車乘客不滿拍照投訴。
杜姓民眾說，簡直把捷運當自己家，很沒水準。另名蘇姓民眾表示，不懂得尊重同車乘客感受，看了就討厭。
高捷公司表示，對於該名乘客行為基本上會先宣導，若勸導不聽，可依《大眾捷運法》50條，其他影響作業秩序及行車安全之行為，不聽勸止，處1500元以上7500元以下罰鍰或拒絕載運。
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