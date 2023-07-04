聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉停超充車位不充電 惹議

聯合報／ 記者古和純／高雄報導
高雄義享天地商場地下三樓停車空間的特斯拉超充車位。記者古和純／翻攝
高雄義享天地商場地下三樓停車空間的特斯拉超充車位。記者古和純／翻攝

充電停車位被占用常讓電動車主跳腳，義享天地地下3樓停車場充電停車位，日前出現特斯拉停車卻不充電，其他電動車主怒批沒公德心。高市交通局指出，交通部仍在研擬規範，不排除以「差別匯率」作管理手段，建議私人停車場以智慧地鎖或交通錐、人力巡視管理。

某電動車主日前到高雄義享天地地下3樓停車場停車，發現1輛特斯拉停在超充車位卻不充電，占用車主返回後嗆「那就罰啊」，其他車主怒斥「沒公德心」卻無奈，因為根據停車場法，油車違規占用超充車位，駕駛人可處最高1200元罰鍰，但未強制規定電動車停妥一定要充電。

高市府交通局副局長劉建邦表示，電動車超充車位占用尚無罰則，5月25日交通部已將電動車管理辦法草案送立法院審查，但目前仍屬電動車「優先」格位非專用格位，細部罰則尚在擬定，不排除以「差別匯率」作為管理手段。

高市府交通局指出，建議私人停車場可以智慧地鎖或搭配交通錐、人力巡視做管理，由於停車場多有車牌辨識功能，可辨識車種是否為電動車，停車場可以智慧地鎖管制，避免油車誤停。

義享天地表示，不定時安排人員巡視，協助指引車主停放正確停車位，若發現誤停，會放置勸導單，並以店內廣播協請車主移置車輛，盡量確保車主停車權益。

車主 停車場 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉大漲逾8% 台指期夜盤漲幅擴大

竹北天坑導致特斯拉墜落 監委要查新竹縣政府

降價奏效？特斯拉銷量大增83% Q2交車46.6萬輛創新高！

特斯拉第2季交車量大增 陸行之實測輔助駕駛認優於同級車款

相關新聞

特斯拉停超充車位不充電 惹議

充電停車位被占用常讓電動車主跳腳，義享天地地下3樓停車場充電停車位，日前出現特斯拉停車卻不充電，其他電動車主怒批沒公德心...

暑假高雄公幼延托 家長變輕鬆

高雄市7月起公立幼兒園全面實施延長照顧服務，1人即開班，逾1.2萬名幼兒受惠，教育局長謝文斌昨訪視莒光國小附設幼兒園暑期...

高市府成立公園處 議員憂人力不足

高雄市府新成立公園處昨揭牌，專責管理公園、綠樹及行道樹，但編制105人管理全市834座公園，20萬棵行道樹，議員認為人力...

別讓珊瑚礁哭泣！遊客浮潛踩踏重創珊瑚 惹怒澎湖人

一群遊客7月1日到澎湖七美的臥牛海域浮潛，竟任意踩踏珊瑚，有「海底紫色薰衣草」美稱的軸孔珊瑚被破壞，經勸告卻不理，惹怒澎...

屏東4名縣議員遭提當選無效之訴 吳亮慶、王景山判駁回

屏東地檢署去年九合一大選後，對33名當選人提起當選無效之訴，截至6月底，已有鄉鎮市民代表、村里長共10人被判當選無效，而...

高市府新成立公園處 護樹團體：專業度及組織能量待觀察

高雄市政府今天成立「工務局公園處」，處長目前懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理；原有養護工程處更名為「道路養護工程處」，處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦