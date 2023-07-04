特斯拉停超充車位不充電 惹議

充電停車位被占用常讓電動車主跳腳，義享天地地下3樓停車場充電停車位，日前出現特斯拉停車卻不充電，其他電動車主怒批沒公德心。高市交通局指出，交通部仍在研擬規範，不排除以「差別匯率」作管理手段，建議私人停車場以智慧地鎖或交通錐、人力巡視管理。

某電動車主日前到高雄義享天地地下3樓停車場停車，發現1輛特斯拉停在超充車位卻不充電，占用車主返回後嗆「那就罰啊」，其他車主怒斥「沒公德心」卻無奈，因為根據停車場法，油車違規占用超充車位，駕駛人可處最高1200元罰鍰，但未強制規定電動車停妥一定要充電。

高市府交通局副局長劉建邦表示，電動車超充車位占用尚無罰則，5月25日交通部已將電動車管理辦法草案送立法院審查，但目前仍屬電動車「優先」格位非專用格位，細部罰則尚在擬定，不排除以「差別匯率」作為管理手段。

高市府交通局指出，建議私人停車場可以智慧地鎖或搭配交通錐、人力巡視做管理，由於停車場多有車牌辨識功能，可辨識車種是否為電動車，停車場可以智慧地鎖管制，避免油車誤停。

義享天地表示，不定時安排人員巡視，協助指引車主停放正確停車位，若發現誤停，會放置勸導單，並以店內廣播協請車主移置車輛，盡量確保車主停車權益。