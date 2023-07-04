高市府成立公園處 議員憂人力不足

高雄市府新成立公園處昨揭牌，專責管理公園、綠樹及行道樹，但編制105人管理全市834座公園，20萬棵行道樹，議員認為人力、預算都應增加，憂人力不足，日後公園遊具、樹木維護都有問題，護樹團體樂見成立專責單位，但人才專業及組織能量待觀察；市府表示，將增加20名約聘雇人員，持續爭取人力，尋找公園與生態治理專業人選。

高雄市政府「工務局公園處」昨成立，但處長懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理，原養護工程處更名「道路養護工程處」，原養工處長林志東任處長，道路養護處編制103人，公園處編制105人。

森林城市協會理事長莊傑任表示，肯定市府成立公園處，高雄市公園、樹木量多，管理超載，且多以土木工程背景管理樹木，公園處成立後，「人才專業化」是重要課題，全處員工有多少符合相關科系、專長，是觀察重點。

「人力是否增加是大問題！」莊傑任表示，北市工務局公園路燈管理處，僅「園藝工程隊」負責綠地、廣場與行道樹管理及維護，編制就有258人；園藝科40人處理公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等工程勘測、規畫，還有園藝管理所等單位，但高市公園處僅105人，應逐年增加編制。

議員邱于軒表示，公園處相關人力、預算明顯不足，應等比例增加；議員白喬茵說，公園處獨力運作，維修經費不足，憂心幼童到公園玩到損壞遊具；議員張博洋則期待，新的公園處應納入通盤規畫思維，以公園改造為題，鼓勵高雄市民、孩童參與市政。

工務局長楊欽富表示，新成立公園處維管高雄834座公園、兒童遊戲場、綠地、廣場，落實淨零碳排，持續推動節能路燈，實現營造低碳科技生態城市目標。

楊欽富說，公園處必須具體執行各方訴求及期待，工作重點包括，提升強化公園綠化等公共設施管理品質，另對於全市行道樹，應盤點建立資料，並建立種植、移植及修剪等標準作業規定，推廣至市府各機關遵守。