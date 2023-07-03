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屏東4名縣議員遭提當選無效之訴 吳亮慶、王景山判駁回

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣議員王景山去年因涉嫌賄選，遭屏東地方檢察署檢察官向法院提起當選無效之訴，民事庭今下午一審判駁回，可上訴。本報系資料照片
屏東縣議員王景山去年因涉嫌賄選，遭屏東地方檢察署檢察官向法院提起當選無效之訴，民事庭今下午一審判駁回，可上訴。本報系資料照片

屏東地檢署去年九合一大選後，對33名當選人提起當選無效之訴，截至6月底，已有鄉鎮市民代表、村里長共10人被判當選無效，而4名遭提告的縣議員當選人，議員吳亮慶被判駁回，屏東地方法院今下午一審再判議員王景山當選無效之訴駁回，可上訴。

截至6月30日，由屏東地院宣判當選無效的當選人包含，里港鄉第3選舉鄉民代表鄒天財、竹田鄉第1選區鄉民代表李慶和、枋寮鄉第1選區鄉民代表盧銘榮、滿州鄉第3選舉區鄉民代黎竹紅、恆春鎮水泉里長陳桂賓、新園鄉仙吉村長蔡東清、車城鄉田中村長許雯敏、枋寮鄉保生村長許來文、枋山鄉善餘村長林忠賢、車城鄉埔墘村長陳清木。

屏東縣4名遭檢方提起當選無效之訴的議員中，民進黨第2選區議員吳亮慶於6月27日被法院判駁回，而屏東地方法院民事庭今天下午一審判國民黨第2選區議員王景山當選無效之訴駁回。

據了解，有民眾向檢方舉報，指有名村長以3000元為代價，要求他人支持議員王景山，但村長於審理過程表示那筆錢是為幫助低收戶，沒有要求民眾支持特定候選人，並不是賄款，屏東地院經審議認定罪證不足，今天下午宣判王景山當選無效之訴駁回。王景山得知消息表示，感謝法官還他清白，將持續深耕基層、加強選民服務。

議員 當選無效 屏東縣

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