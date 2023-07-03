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高雄全面稽查工地 22建案因病媒蚊遭停工

中央社／ 高雄3日電

高雄今年目前出現4例本土登革熱個案，衛生局表示，高雄今天無新增確診病例，工務局也派員稽查高雄市建築工地環境衛生，統計今年已有22案工地因孳生病媒蚊遭停工。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，高雄市今天無新增本土登革熱確診病例，目前累積4例，分別是茄萣區1例、仁武區2例、鳳山區1例。4例皆為第一型登革熱，個案均於台南市活動時感染。

衛生局表示，今天再動員跨局處持續針對昨天鳳山區確診案居住地擴大孳生源檢查及環境大掃蕩，清除任何可疑孳生病媒蚊場域，防堵疫情擴散風險。

高雄市工務局今天也兵分8路，稽查高雄市轄內建築工地環境衛生，要求工地負責人、登革熱專責人員應主動針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、工程堆積物、基地空地範圍及周邊水溝等區域巡查、清理，每週應針對無法排除積水處定期噴藥。

工務局指出，若經稽查發現工地積水孳生病媒蚊，將依傳染病防治法罰鍰並勒令停工至複查改善為止；今年至今已有22案工地因孳生病媒蚊遭停工。

衛生局提醒市民提高警覺，近期如自東南亞國家入境或有台南市疫情發生地區活動史、工作史，倘出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，目前高雄市共計527家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）備有公費登革熱NS1。

衛生局也籲請醫療院所診察時加強TOCC問診，針對不明原因發燒患者，若COVID-19快篩陰性，應再做登革熱及流感鑑別診斷，以縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間），及早診斷、及早通報，儘速阻斷社區傳播鏈。

衛生局 登革熱 高雄市

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