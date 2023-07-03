高市成立公園處 護樹團體：組織能量及專業需提升

高市府工務局將原有的「養護工程處」更名為「道路養護工程處」，另外今天新成立「公園處」提升公園綠化景觀管理品質。不過護樹團體表示，組織能量及人才專業度還需提升。

高雄市工務局公園處今天發布新聞稿表示，未來公園處工作重點包括提升強化公園綠化路燈等公共設施管理品質；對於全市行道樹應盤點建立資料並建立相關種植、移植及修剪等標準作業規定並推廣至市府各機關予以遵守。

此外，推動淨零排碳政策並成立「公園綠化基金」以籌措政策推動及提升管理所需經費來源；以及推動高雄市「特色公園」休閒族群多樣化政策，提供各類族群於使用公園綠地時的便利及舒適性。

公園處表示，專責維管全市公園、兒童遊戲場、綠地、廣場總計達834座。公園處人員會依據現有資源努力前進以達市民及各界人士的期待及要求。

不過森林城市協會理事長莊傑任接受中央社記者訪問指出，台北市工務局公園路燈工程管理處員額多達1453人，但高雄公園處卻僅約100多人，組織能量差很多，人力是否足夠，可受公評。

莊傑任說，若僅成立公園處，但人力沒有實質增加，只是將原本養工處的人力與業務一分為二，那公務員還是一樣累，成立公園處的美意也會大打折扣。

莊傑任並表示，全處員工有多少符合相關科系專業背景也很重要，有足夠比例的專業背景人力，才能真正發揮公園處作用。建議市府應逐年提升組織能量，及增加專業人士比例。

台灣基進高雄市議員張博洋也發布新聞稿表示，成立公園處將業務劃分後，仍是100多人管理超過800個公園綠地，是極大挑戰。公園處成立不僅是劃分權責與業務範圍，更希望公園處能逐漸調整，讓公園充分成為市民休閒所在。