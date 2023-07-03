快訊

高鐵前副總遭控強吻、侵犯 孫鴻文稱沒用權勢脅迫：是婚外情

法國暴動怒火延燒！阿裔少年之死暴露的種族問題

登革熱+0！高雄跨局處執行警戒中 工務局稽查建築工地

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高市府工務局人員前往建築工地進行登革熱環境稽查。圖／高市府衛生局提供
高市府工務局人員前往建築工地進行登革熱環境稽查。圖／高市府衛生局提供

高雄市今天並無新增本土登革熱確診病例，目前全市累積共4例，分別是茄萣區1例、仁武區2例、鳳山區1例，皆為第一型登革熱，均在台南市活動時感染。市府團隊持續跨局處動員環境大掃蕩緊急防治工作，清除任何可疑孳生病媒蚊的場域，防堵疫情擴散風險。

高雄市政府工務局今天日兵分8路派員稽查轄內建築工地環境衛生，並要求各工地負責人及登革熱專責人員，應主動針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、工程堆積物、基地空地範圍及四周水溝等，可能孳生病媒蚊區域，進行巡查丶清理。

據統計，今年高雄市因工地孳生病媒蚊，遭停工的建案累計有22案，工務局針對工地無法排除的積水處，提醒負責人每周應定期噴藥，若經稽查發現工地積水孳生病媒蚊，將依傳染病防治法罰鍰並勒令停工至複查改善為止。

高雄市共計527家登革熱合約診所，備有公費登革熱NS1快速檢驗試劑，高市府衛生局提醒，近期民眾如自東南亞國家入境，或在台南市疫情發生地區有活動史、工作史，倘出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀，應盡速就醫。

登革熱 高雄市 病媒蚊

延伸閱讀

50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

高雄3項工安精進新措施上路 鳳山牛稠埔2社宅工安稽查

雲林防堵登革熱關閉桐花公園 確診6人都有務農工作

雲林本土登革熱再添2例 6例全在古坑鄉

相關新聞

高市府新成立公園處 護樹團體：專業度及組織能量待觀察

高雄市政府今天成立「工務局公園處」，處長目前懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理；原有養護工程處更名為「道路養護工程處」，處...

高市公園處揭牌 民代憂心人力和財源不足運作難

高雄市工務局公園處今早低調揭牌，處長一職懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理。公園處的成立，兌現市長陳其邁競選政見，但民代對...

澎湖發表反毒宣導影片 檢警調查緝維護治安

暑假是青少年最容易接觸毒品的季節，澎湖地檢署今天發表「澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片，籲請大家關注毒品危害，檢...

高流暑假制服趴開放免費索票 變身全台最大制服派對

高雄流行音樂中心實現兩年前「打勾勾，下次見」線上畢業演唱會的約定，將於7月15日在海音館舉辦「夏祭．青春旅程」高流制服演...

春雨助高苑科大辦學 陳其邁籲企業應提早投資人才培育

台鋼集團旗下企業春雨響應助學，成為首波與高苑科大簽訂全方位策略合作的子公司，高雄市長陳其邁見證簽約過程，陳指出，過去多私...

屏東市2處關懷據點揭牌 周春米宣布提高敬老卡補助

疫情趨緩，屏東各社區關懷據點逐漸活絡，屏東市溝美及仁愛社區關懷據點，歷經各單位協調，花費千萬於今正式揭牌啟用，縣長周春米...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦