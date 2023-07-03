登革熱+0！高雄跨局處執行警戒中 工務局稽查建築工地

高雄市今天並無新增本土登革熱確診病例，目前全市累積共4例，分別是茄萣區1例、仁武區2例、鳳山區1例，皆為第一型登革熱，均在台南市活動時感染。市府團隊持續跨局處動員環境大掃蕩緊急防治工作，清除任何可疑孳生病媒蚊的場域，防堵疫情擴散風險。

高雄市政府工務局今天日兵分8路派員稽查轄內建築工地環境衛生，並要求各工地負責人及登革熱專責人員，應主動針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、工程堆積物、基地空地範圍及四周水溝等，可能孳生病媒蚊區域，進行巡查丶清理。

據統計，今年高雄市因工地孳生病媒蚊，遭停工的建案累計有22案，工務局針對工地無法排除的積水處，提醒負責人每周應定期噴藥，若經稽查發現工地積水孳生病媒蚊，將依傳染病防治法罰鍰並勒令停工至複查改善為止。

高雄市共計527家登革熱合約診所，備有公費登革熱NS1快速檢驗試劑，高市府衛生局提醒，近期民眾如自東南亞國家入境，或在台南市疫情發生地區有活動史、工作史，倘出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀，應盡速就醫。