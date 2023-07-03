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助攻年輕人就業 勞動部推「先僱後訓」計畫

中央社／ 高雄3日電

勞動部啟動投資青年就業方案，27歲青年林祥傑從教育系畢業後，求職曾多次碰壁，參與方案後，經歷6個月訓練成為熔接師傅，結訓後也獲10%加薪。

勞動部高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，勞動部「投資青年就業方案第2期」啟動，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，為青年開創新的職涯機會，其中「青年就業旗艦計畫」受到企業和年輕人的高度評價。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」採先僱後訓的實踐訓練方式，資深指導人員協助年輕人快速適應職場環境，也熟悉工作內容。今年7月起，訓練期間薪資達到3萬4000元，雇主還可獲高達5萬4000元補助。

林祥傑畢業於屏東大學教育學系，退伍後求職選擇轉換跑道，想找專業技能工作，但面試過程處處碰壁、備受打擊。後來運用勞動部高屏澎東分署「青年就業旗艦計畫」克服求職困境，成為熔接師傅。

高屏澎東分署表示，林祥傑偶然得知日系汽車大廠正在招聘，雖無相關經驗，仍努力應徵熔接技術人員並成功錄取。後續利用勞動部「青年就業旗艦計畫」提供的工作崗位訓練，由公司的職場導師指導，逐漸熟悉工作內容並適應職場環境。

林祥傑在6個月訓練後，大幅提升熔接技術，每天已能獨立處理60輛車，結訓後更獲10%加薪。

林祥傑的主管表示，面臨嚴重的人才缺口，難以找到有經驗的師傅，勞動部推出的「青年就業旗艦計畫」，讓公司利用政府資源，培養缺乏相關經驗的年輕人，技術也得以傳承。林祥傑是一個很好的例子，儘管沒有工科背景，從零開始學習，透過訓練逐漸達到專業師傅水準。

青年 勞動部

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