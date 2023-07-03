高流7月15日制服演唱會 號召學子嗨翻海音館

高雄流行音樂中心15日將在海音館舉辦「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，限定學生參加，採線上免費索票，高流今天公布表演名單，有ØZI、Julia吳卓源、Karencici、鼓鼓呂思緯、閻奕格、謎路人。

高流執行長丁度嵐指出，高流今年5月母親節舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，連續兩天讓滿場長輩與家人度過充滿青春回憶的感動時光。緊接的「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，則是延續與年輕學子共創青春美好記憶的精神，規劃「學生限定、制服Dress Code」的限定版演出。

文化局發布新聞稿表示，此為學生限定活動，KKTIX售票系統開放免費索票，每人限索兩張。入場需著學生制服或學士服，國中（含）以上需出示「學生證」或「證明學生身分文件」， 國小（含）以下持票著制服即可。

為打造這場全台最大演唱會制服趴的青春魅力，高流現正募集學子校園生活照，高流表示，不論是團體照、畢業照或是自拍，都可上傳到高流官方臉書（Facebook），將有機會登上演唱會大螢幕，對著全場觀眾秀青春，分享難忘的校園回憶。

高流表示，6組歌手曲風類型多元，且多曾入圍或獲得金曲獎、金音獎等流行音樂獎項肯定，實力堅強。演唱會現場將布置黑板造型簽名背板、演出藝人全身照立牌，讓參與同學簽名並留下祝福與合照。