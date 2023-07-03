高市府新成立公園處 護樹團體：專業度及組織能量待觀察
高雄市政府今天成立「工務局公園處」，處長目前懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理；原有養護工程處更名為「道路養護工程處」，處長一職由原養工處處長林志東擔任。護樹團體表示，樂見成立公園處專責單位，人才專業度及組織能量還待觀察。
為加速提升城市公園綠化景觀管理品質，落實科技低碳城市，高雄市長陳其邁指示工務局研議提升公園綠化景觀管理機關層級，終於完成相關作業程序。原工務局養工處編制200人，現道路養護處編制103人，公園處編制105人。
工務局長楊欽富表示，未來公園處必須要能具體回應執行各方對成立公園處的訴求及期待，工作重點包括：提升強化公園綠化路燈等公共設施管理品質，另對於全市行道樹應盤點建立資料並建立相關種植、移植及修剪等標準作業規定，推廣至市府各機關遵守；推動淨零排碳政策並成立「公園綠化基金」，以籌措政策推動及提升管理所需經費來源；推動高雄「特色公園」休閒族群多樣化政策，提供各類族群於使用公園綠地時之便利及舒適性。
楊欽富說，新成立公園處專責維管高雄834座公園、兒童遊戲場、綠地、廣場，落實淨零碳排，持續推動節能路燈，實現營造低碳科技生態城市的目標。
森林城市協會理事長莊傑任表示，對高雄市成立公園處抱持肯定態度，當初希望成立公園專責單位，是因為高雄公園、樹木量多，管理超載，且以土木工程背景來管理公園樹木也非所長。公園處成立後，「人才專業化」將是重要課題，全處員工到底有多少符合相關科系、專長，會是觀察重點。
「人力有否實質增加，也是一大問題。」莊傑任表示，如果工務局養工處只是將人員與業務一分為二，原地升格，當初要成立專責公園處的美意恐會大打折扣，因為即使加再多的工程預算，最後只是累死承辦。
莊傑任說，台北市工務局公園路燈管理處中，單是「園藝工程隊」，負責綠地、廣場與行道樹的管理及維護施工等事項，編制就有258人；園藝科有40人，處理公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等新建工程的勘測、規劃及設計等事項；別提其他還有園藝管理所、花卉試驗中心。而高雄工務局公園處只有100多人編制，組織量能相對較弱，應該逐年增加編制。
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