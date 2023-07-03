高市公園處揭牌 民代憂心人力和財源不足運作難

高雄市工務局公園處今早低調揭牌，處長一職懸缺，暫由工務局副局長吳瑞川代理。公園處的成立，兌現市長陳其邁競選政見，但民代對於人力編制及經費財源等問題仍感到擔心，質疑相關業務能否無縫接軌。

高市工務局公園處7月1日成立，因逢周休假日，延至今早掛牌，不過府方極其低調，連處長一職也由工務局副局長暫代，被疑為尚未做好萬全準備即上路。

公園處是自原工務局養工處拆分後獨立運作，專責管理公園綠樹及路燈，另成立道路養護工程處執行道路養護業務。公園處將編150人，道路處編103人，其中有8名精簡員額人力，自新工處移撥過來，日後不足的人力將循考試分發或外補方式補實。

邱于軒等議員日前在議會質詢期間，均關切公園處成立問題，國民黨議員邱于軒指高雄幅員遼闊，公園處相關人力與預算都應等比例增加。議員白喬茵關心公園處獨力運作後，關心日後公園維修經費是否充足，怕以後帶小朋友到公園玩，到處看到損壞的遊具。

工務對此回覆，目前高市公園維護經費編3.2億，今年已新增5千萬元，未來可望成立基金處理，進行持久性更新。白喬茵向市長陳其邁喊話，不要衝公園數量，而要兼顧品質，讓小朋友玩得盡興，別落得經費編不出來的窘境，這不是公園永續發展的方向。

民進黨議員黃文益指公園數量多愈多元化，他支持專業分工，但公園處長人選未定，擔心是否已做好準備，例如公園內的公廁，先前常傳出治安事件，各處公園是否建置完善的監視系統因應？工務局表示，新設公園都已建置監視系統，雲端就看得到即時攝影的影像，至於舊有的公園，則會再增設。

台灣基進高市議員張博洋則期待，新的公園處應納入通盤規劃公園的思維，並以公園改造為題，鼓勵高雄市民、孩童參與市政。