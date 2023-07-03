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屏東防治登革熱 逾2000人次環保志工找孳生源

中央社／ 屏東縣3日電

登革熱疫情升溫，屏東縣政府防治登革熱，從6月起至今已動員逾2000人次環保志工，走進社區內，投身執行「巡、倒、清、刷」消除孳生源，阻絕病媒蚊孳生。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，登革熱疫情升溫，天氣炎熱偶有陣雨，增加病媒蚊孳生環境。屏東縣環保志工隊員全力動員，投身執行「巡、倒、清、刷」，多日來經常頂著烈日高溫、不畏辛勞清理社區周遭環境。

環保局表示，清理積水和改善環境衛生是預防登革熱傳播關鍵，因此志工不放過任何角落，將防疫工作做到滴水不漏，阻絕病媒蚊孳生，守護環境。

響應環保志工的有麟洛鄉、枋山鄉、新園鄉、竹田鄉、里港鄉等鄉鎮社區，6月1日至今已經動員2193人次，志工孳清，沿途還會跟相遇的民眾宣導環境教育、防治登革熱要領，帶動居民動手將室內外可能積水的容器倒掉積水、清潔使用的容器，並刷除蟲卵避免積水養蚊、清除室內外不必要的積水容器，讓病媒蚊及孑孓無處可藏。

屏東縣長周春米表示，志工投入環保行動的意義不僅是為了清理垃圾，也是透過行動傳達出每個人都能為環境盡一分心力的訊息，無論大小貢獻都會形成改變的力量，鼓勵民眾一起參與環保行動。

屏東縣政府 登革熱 病媒蚊

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