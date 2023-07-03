高流暑假制服趴開放免費索票 變身全台最大制服派對

高雄流行音樂中心實現兩年前「打勾勾，下次見」線上畢業演唱會的約定，將於7月15日在海音館舉辦「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，邀同學上網免費索票，穿上制服，與最受歡迎的ØZI、Julia 吳卓源、Karencici、鼓鼓 呂思緯、閻奕格、謎路人等六組歌手，共同參與這場今夏全台最大的演唱會制服趴。

高流表示，這場「夏祭．青春旅程」演唱會受邀的六組歌手，曲風類型多元，且多曾入圍或獲得金曲獎、金音獎等流行音樂重要獎項。其中ØZI曾獲金曲獎最佳新人獎，被譽為華語樂壇「核彈級新人」，致力推廣臺灣R&B音樂文化。Julia 吳卓源曾於柏克萊音樂學院攻讀表演專業，〈撥接〉一曲曾入圍金音獎最佳單曲、《2622》專輯也曾入圍最佳節奏藍調專輯。被視為潮流新人的Karencici，去年專輯《99% Angel》獲金曲獎最佳華語女歌手及最佳演唱錄音專輯提名，獲金音獎最佳節奏藍調單曲、最佳節奏藍調專輯。

鼓鼓呂思緯曾是電音搖滾天團MP魔幻力量的DJ，精通詞曲創作、編曲製作及吉他彈奏、爵士鼓，擅長Hip Hop曲風，他也預告這場演出將演唱新專輯作品，歡迎歌迷把握機會到場搶先聽。此外，有高亢渾厚聲線的閻奕格，能駕馭多種歌路，曾以《我有我自己》專輯入圍金曲獎最佳新人。高雄在地新金屬樂團謎路人以Nu Metal曲風為主，加入電子樂及饒舌，擁有獨特自身風格，這次也獲邀演出。

高流正強力募集同學們各種精彩的校園生活照，不論是團體照、畢業照或是自拍，都歡迎上傳到高流官方臉書，將有機會登上演唱會大螢幕，對著全場觀眾秀青春。

高流執行長丁度嵐將擔任這場演唱會的導演，將與高流技術部門同事合作，為同學們打造一場精采有溫度的演唱會。演唱會主持人是Ｈit FM DJ FIFI。