屏東市2處關懷據點揭牌 周春米宣布提高敬老卡補助

疫情趨緩，屏東各社區關懷據點逐漸活絡，屏東市溝美及仁愛社區關懷據點，歷經各單位協調，花費千萬於今正式揭牌啟用，縣長周春米和長輩們開心共舞，場面熱鬧溫馨；縣長周春米當場宣布，今年下半年將提高敬老卡補助從每月330元至每月500元，減輕高齡者通勤負擔，完善縣內老人福利。

縣長周春米表示，全縣共443個村里，設有394個社區關懷據點，佈建密度達88.94%，服務涵蓋率維持在100%，屏東市溝美及仁愛據點位於鬧區且鄰近大賣場，是全縣「最貴的據點」，由縣府與明正國中協調，再將土地撥給屏東市公所使用，每周四、周五分別舉辦溝美、仁愛據點活動，歡迎社區高齡者多加利用，另也宣布好消息，下半年將提高縣內長者敬老卡補助金，從每月330元提升至500元，配合小黃公車提升長輩交通便利性。

她指出，人口高齡化無可避免，屏東縣較全台老化比例多2%，完善老人福利勢在必行，持續朝社區關懷據點百分百布建密度邁進，並鼓勵長輩走出家門，多多參與社區照顧關懷據點活動，促進健康、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。