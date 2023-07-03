屏東縣長盃全國籃球賽熱血開打 逾600名籃球好手參賽

屏東縣長盃全國籃球邀請賽因疫情停辦，睽違4年於今在屏東高中及屏東大學恢復辦理，本屆賽事有14縣市、逾40支隊伍、匯集國內超過600名籃壇明日之星參加，各隊卯足全力拼戰好成績；縣長周春米表示，藉由賽事進行，增補設備，為選手打造更優質的運動環境，也積極籌辦明年「全民運動會」，配合4級5區運動人才培育政策，讓選手盡力追求卓越。

此次屏東縣長盃全國籃球邀請賽共42隊、約600多名來自14縣市的籃球好手參賽，各隊摩拳擦掌，爭取好成績，也為未來升學提升競爭力。屏東縣麟洛、恆春及至正國中曾有打入甲組聯賽的紀錄，今年縣長盃恢復辦理，屏東小將再次有機會於全國性的舞台展翅飛翔，表現自己。