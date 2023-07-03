高雄3項工安精進新措施上路 鳳山牛稠埔2社宅工安稽查

7月起高雄三項工安精進新措施上路，高雄市副市長林欽榮今天到鳳山牛稠埔鳳誠及鳳松安居兩處社會住宅工安聯合稽查，並考量本土登革熱疫情逐漸有擴大趨勢，加強巡視工地內易積水處，強化工地防疫管理、杜絕病媒蚊孳生。

林欽榮表示，這三項工安精進新措施，包括：提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每周2次提高至每周3次；持續加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理2次工安防範講習會，目前規畫工地第一線施工人員每半年必須回訓一次，講習完成後由勞檢處發給職安卡，進入工地須攜帶以供檢查；律定市府各項重大公共工程，包含各機關新建工程、水利工程、捷運工程、社宅工程等，一律要落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員確實負起督導責任。

高市府工務局、勞工局、環保局、衛生局、鳳山區公所，及高雄市土木技師、建築師公會代表，今天針對鳳山區國家住宅及都市更新中心興辦的鳳誠安居及鳳松安居兩處社宅工地，展開工安聯合稽查。稽查小組在「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」之上，加強管理工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目，著重於第一線從業人員的工安、勞安意識。

鳳山牛稠埔鳳誠及鳳松安居兩處社宅基地的工程管理單位是營建署南區工程處，工程統包團隊為德昌營造公司、帆宣系統科技公司、恩典聯合建築師事務所，監造單位王正源建築師事務所責付工地安全防範新措施。目前施工案場進行的地上二層結構施作，稽查小組特別注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並落實上工前酒測。

工務局表示，6月30日已委託公會全面清查高雄15處社宅工地，發現2項缺失，已督促工地立即改善，今天清查高雄交通要衝工地。高雄市勞檢處指出，今年已舉辦23場營造作業宣傳會及塔吊作業安全宣導。