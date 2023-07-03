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國際郵輪接力停靠高雄港 帶動觀光消費

中央社／ 高雄3日電

高市觀光局今天表示，國際郵輪近期接連停靠高雄港，根據台灣港務公司資料，今年已收到188艘次國際郵輪預報，包括164艘次母港和24艘次掛靠港，預計帶動可觀的觀光消費。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，高雄港埠旅運中心今年3月啟用後，首次迎來「威士特丹號」和「七海探險家號」雙郵輪靠港；4月「名勝世界壹號」以高雄與香港雙母港模式營運定期航班；9月義大利籍「歌詩達莎倫娜號」更安排4個航次，往返高雄到日本沖繩航線。

此外，「挪威郵輪奮進號」明年也將首次來台，規劃納入澎湖、日本的升級版「台日跳島」新玩法。觀光局指出，國際知名郵輪相繼到港，大幅提升高雄國際郵輪觀光能見度，將能吸引更多國際觀光客來高雄觀光旅遊。

根據台灣港務公司資料，今年已收到188艘次國際郵輪預報，其中包括164艘次母港和24艘次掛靠港，預計將帶動可觀的郵輪觀光消費。

觀光局也提供郵輪摺頁，為自由行遊客規劃岸上觀光行程，同時推出「玩轉高雄、享遍優惠」手冊，集合30家以上優質的食宿、伴手禮商店優惠或折扣資訊，方便郵輪客前往消費。

此外，市府也針對自由行旅客推出「高雄好玩卡」套票，整合市區所有交通服務及亞洲新灣區21種以上景點及優惠商家優惠。旅客可於入境大廳旅服中心免費索取摺頁、手冊及購買好玩卡。

觀光局表示，市府團隊與觀光局將持續努力，並攜手港務公司、高雄捷運公司等長期策略合作夥伴，共同整合中央和地方政府資源，推動高雄港國際觀光行銷，吸引更多郵輪公司選擇高雄，以增加高雄國際郵輪觀光效益。

郵輪 觀光局 高雄港

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