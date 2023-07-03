高中生發起 22日行人路權遊行

為擺脫行人地獄汙名，「下一代學生行人路權聯盟」發起連署，提出以人為本、積極執法等訴求，7月22日將在高雄遊行。台南3歲余姓女童5月過馬路被撞身亡，余父昨在遊行記者會時哽咽地說，至今夫妻倆仍未走出傷痛，「下了車，你就是行人」，行人安全不單是政府的責任，每個人都應盡一分心力，呼籲大家響應，把交通安全還給下一代。

高師大附中學生王晉謙、道明中學學生游立維發起這項活動，他們說，台灣「行人地獄」惡名貽笑國際，希望透過遊行要求政府以人為本、改善交通，還給行人安全回家的路，尤其學生相對弱勢，每天通學更需要安全的通行環境，呼籲大家為行人路權站出來。

余姓女童的父親說，他與妻子雖在這場噩夢中撐下來，但噩夢看不到盡頭，日前新北三重又傳年輕人穿越斑馬線被撞身亡，憾事一再發生，沒人知道下一個發生事故的，會不會是摯愛的親友家人，「只有親身經歷才知道痛」。

余父說，他和妻子絕對會抽空參加722遊行，交通安全片刻不能等，他沒理由、時間來療傷，這也是對愛女的承諾，行人路權並非造成對立，而是希望大家督促政府重視與改善，也希望每個人都能為行人安全盡一分心力，把安全的交通還給下一代。

遊行獲得在地跨黨派民代響應，高雄市議員白喬茵說，日前她牽著孩子過馬路，連續3次沒人禮讓，為了孩子的未來一定參加遊行。聯盟表示，22日從文化中心出發，經五福一路、廣州一街等遊行到高雄市政府遞交訴求書，再遊行回文化中心，希望各界共襄盛舉，為捍衛行人路權發聲。