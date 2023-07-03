高雄本土登革熱 累計4例

高雄市昨公布新增1例本土登革熱確診個案，累計4例，個案為40多歲男性，6月24日在台南東區活動，30日發病，本月1日就醫通報確診。衛生局表示，個案發病隔天就醫，醫師潘柏霖即時通報並採檢送驗確診，隱藏期小於1天，昨頒感謝狀及獎金表揚。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，疫調個案發病前曾到台南市東區工作，當地現為登革熱群聚熱點，上月30日夜間出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、背痛、骨頭痛等症狀，隔日至杏和醫院就醫，經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性（登革熱第一型），與台南市登革熱群聚檢出血清型同。

潘炤穎表示，個案居住地鳳山區有為數甚多的菜園，個案可傳染期活動地點，以鳳山區居住地及小港、新興、鼓山及仁武區建築工地為主。市府防疫團隊昨到菜園查獲多處儲水桶孳生病媒蚊孑孓，將依法處以1200元至1萬5000元罰鍰，要求菜園使用人、管理人及所有人，菜園儲水桶應加蓋密合或養魚，落實環境整頓，移除髒亂堆積物避免積水，降低社區疫情傳播風險。