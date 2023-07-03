壽山動物園黑猩猩鐵籠 變身咖啡廳

高雄壽山動物園將昔日黑猩猩的鐵籠家，轉化成純白建物「光室咖啡」昨天開幕，透過建築與室內光影設計，彰顯「觀察」及「穿透」主題，從座位區人的視角省思動物心境；市長陳其邁表示，改造後的壽山動物園不只提升展場豐富性及園區環境，更讓遊客有多元優質參觀體驗。

高市府推動壽山「新動物園運動」，讓園區服務再升級，逾70萬人次造訪，其中最富生命教育意義設計，是將原黑猩猩的家改造成餐飲空間「光室咖啡」，窗外是鐵籠，籠內為舒適空間，改造過程廣邀專家、學者提供建議，也獲公共工程金質獎肯定。

陳其邁說，新動物園運動是動物園成立40多年最大規模整建，以提升動物福祉為目標，「光室咖啡」是新動物園運動最後一塊拼圖，讓民眾首次進入鐵籠，以不同的視覺角度換位思考，打造前所未有、具反思及教育意義的環境教育場域。

光室咖啡董事長沈桃說，本案邀請設計師吳透操刀，近年台灣多家受歡迎餐飲空間，都出自其設計，空間運用大量光的元素，在不同時間點呈現不同光譜與光色，遊客不儘可享受餐飲，也可感受光影細節與故事。

觀光局表示，壽山動物園戲水天堂「親水廣場」已開放，暑假期間每周、六日除延長開園時間至下午6點半，再加碼12歲以下兒童免費入園，還推出親子互動DIY體驗、保育小劇場等活動。