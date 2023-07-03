高市住警器發放未安裝 美意打折扣

城中城大火後，高市府透過消防、民政等系統發放住警器，希望提升普及率，但至今普及率僅6成多，議員質疑消防員救火、救護還要發住警器，浪費人力，且低收、身障等弱勢族群是火災高風險群，應由民、社政系統協助發放，市民則反映，發住警器未協助安裝，可能讓美意大打折扣。

市長陳其邁表示，北市有罰則但高雄無罰則，只能加強宣導，執行上確實要檢討，希望公所、社政和民政系統做，盡量勿由第一線消防員做，要以有限人力救災。

高雄市2014年起宣導家戶裝住警器，2021年10月城中城惡火造成46人不幸後，消防局要求基層「掃街」為民裝住警器，引發基層消防不滿，批救災、救護還要當推銷員，消防局之後改請里鄰長幫忙發住警器，消防員只在火警後向災戶宣導，避免影響救災。

市議員許采蓁日前質疑，之前跨局處會議後，發放住警器以社、民政系統為主，但她仍看到基層消防員挨家挨戶發放。許指出，低收和身障族群發放，應配合戶口調查及里鄰長，讓消防為輔。另不少市民拿到住警器未安裝，無法發揮功效。

高雄劉姓市民坦言，的確收到消防隊發的住警器，但安裝要爬高、家中沒梯子，之後住警器就一直放抽屜未安裝。

基層消防員認為，住警器業務應移交民政局，現行政策把發放責任交里長，後端還是消防局，也有消防員建議，由義消居家訪視協助發放，不致耗費救災人力。

消防局預防科長吳佩城指出，高雄市5樓以下住戶約有65萬多戶，近10年推廣，全市目前已發放40餘萬戶，比例逾62%，年底前將透過民政系統補齊，另市民領住警器時，承辦人會說明安裝位置，可看教學影片安裝。

高市消防局表示，安裝住警器簡單，安裝位置可選天花板中間或離天花板50公分處牆壁，勿離梁柱太近，住警器內有附螺絲、掛勾和膠片，用黏貼方式即可，另住警器每個樓層都需安裝，才能發揮功效。