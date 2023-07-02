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行人路權靠高中生來救 路權遊行7月22日高雄登場

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
下一代學生行人路權聯盟下午舉行募款記者會，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員等人到場參加。記者楊適群／攝影
下一代學生行人路權聯盟下午舉行募款記者會，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員等人到場參加。記者楊適群／攝影

下一代學生行人路權聯盟近日發起連署，提出以人為本、道安教育、積極執法、交通安全四大訴求，今天下午在高雄文化中心舉行記者會為遊行暖身及募款。時代力量黨主席王婉諭等人參加連署。台南3歲余姓女童5月過馬路被撞身亡引起各界關注，女童父親也受邀出席，肯定發起遊行的高中生爭取大眾行的權益。

余姓女童的父親哽咽表示，「這段期間很謝謝各界鼓勵，讓我和太太能在惡夢中支撐下來」，也強調「行人路權不是和行車對立」。

發起遊行的下一代學生行人路權聯盟總召、高師大附中學生王晉謙、道明中學學生游立維表示，台灣「行人地獄」惡名貽笑國際，希望透過遊行要求政府以人為本改善交通，還給行人安全回家的路。

游立維表示，數據顯示2021年行人車禍不斷發生，死亡2962人攀升到2022年3085人，身為學生是首當其衝的弱勢團體。學生過馬路都擔心被撞，幾乎都是用跑的過馬路，天天擔心步步難行，只渴望能安全上學，呼籲大家為行人路權站出來。

王晉謙也說，身為學生，苦無完整大眾交通運具上學，當地也沒有一條好的人行道可走，對沒有辦法以車代步的學生和身障族群來說公平嗎？「沒有人該死於人為的交通意外」，希望透過遊行喚起各界關注，拜託大家支持遊行。

時代力量黨主席王婉諭表示，會動員黨內力量一起捍衛行人路權，希望行人都有平安的路。

市議員張博洋說，過馬路這麼簡單的事，卻要高中生出來捍衛行人路權，國家真的要感到羞愧；市議員白喬茵也說，很感慨，難道路權真的要靠高中生來救？日前牽著孩子過馬路，連續3次沒被禮讓。楠梓也傳出媽媽目擊女兒放學過馬路，被機車擦撞逃逸，類似事故不斷發生，為了孩子的未來一定參加。

高雄市交通局表示，加強行人路權有賴中央相關部門立法，市府正積極進行交通相關設施改善。例如行人專用時相從40處擴增至110處，行人號誌早開已350處，後續會加緊設置交叉型穿越標線等有助行人過馬路的設施，行人路權是交通重點，相關工程會持續跟上。

下一代學生行人路權聯盟表示，遊行需要搭建舞台和相關設備等費用，募款目標42萬元，目前僅募得10多萬元，募款到7月13日止，希望各界響應為捍衛行人路權發聲。

時代力量黨主席王婉諭今天特地來高雄參加記者會，並表示會動員黨內力量一起捍衛行人路權。記者楊適群／攝影
時代力量黨主席王婉諭今天特地來高雄參加記者會，並表示會動員黨內力量一起捍衛行人路權。記者楊適群／攝影
今天下午3時下一代學生行人路權聯盟在高雄文化中心舉行記者，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員與民團皆到場連署表達支持。記者楊適群／攝影
今天下午3時下一代學生行人路權聯盟在高雄文化中心舉行記者，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員與民團皆到場連署表達支持。記者楊適群／攝影
下一代學生行人路權聯盟下午舉行募款記者會，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員等人到場參加。記者楊適群／攝影
下一代學生行人路權聯盟下午舉行募款記者會，時代力量黨主席王婉諭、民眾黨秘書長周台竹、高市多位議員等人到場參加。記者楊適群／攝影
5月8日在台南成功路與忠義路口被左轉車輛撞上死亡的3歲余姓女童的父親，今出席記者會哽咽表示，受年輕人發起的遊行感召，自己一定會參加。記者楊適群／攝影
5月8日在台南成功路與忠義路口被左轉車輛撞上死亡的3歲余姓女童的父親，今出席記者會哽咽表示，受年輕人發起的遊行感召，自己一定會參加。記者楊適群／攝影
發起遊行的下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙（左）、游立維（右），現仍分別就讀高師大附中和道明中學。記者楊適群／攝影
發起遊行的下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙（左）、游立維（右），現仍分別就讀高師大附中和道明中學。記者楊適群／攝影

路權 時代力量 行人地獄 高雄市

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