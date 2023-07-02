消防全副武裝宣導住警器被當詐團 曝民眾防火知識不足

高市城中城大火致46人葬生火窟，消防局讓消防員推廣住戶加裝住警器，挨批浪費人力，政策轉彎，以社、民政系統為主、消防為輔；有消防員指，曾全副武裝行銷住警器卻被當成詐騙集團，民眾防火知識不足，以為一顆住警器是神兵利器就可防火，其實每個樓層都需安裝。

高市消防員在推廣民眾加裝住警器過程也衍生不少笑話，有消防員指出，不少民眾以為到府服務的消防員是詐騙集團，即使穿上消防制服、開消防車，但民眾仍認為是假消防員來騙個資，令他們啼笑皆非。

市區消防員表示，多數里長對住警器觀念不足，也曾聽不少里長抱怨為何這事要由里長來做，經和里長溝通交流發放方式，並請同仁陪里長去「試做」，才藉以提高發放效率。

偏鄉消防員表示，消防員可針對住警器推廣做說明，也可針對火災避難逃生宣導講解，但並非為了幫民眾裝置、衝高裝置率而推廣。

發放免費住警器，也發生不少令消防員傻眼之事，市區消防員透露，有民眾收到免費住警器後，不少人不會裝乾脆收起來放抽屜，有民眾未實際居住當地，只是掛戶口而已，裝布樁看似無所謂，這些都是未落實安裝，無法達到效果的現象。

消防員認為，民眾自行購買住警器安裝，才會了解住警器功能，否則「被動」等待市府補助，拿到免費的也不會珍惜。

有消防員指出，市府只補助一顆，有些民眾誤以為一顆就是防火的神兵利器，卻不知每個樓層都需要安裝，且應輔以良好的居家用火、用電習慣及火災預防措施，才能達到最好的防火效果。

對於民眾質疑裝住警器爬高、要裝對位置的疑慮，消防局預防科長吳珮城指出，民眾領住警器時，都會加以說明，也有教學影片可看；有消防員指出，裝住警器自行操作很簡單，安裝位置可選天花板中間或離天花板50公分處的牆壁，勿離梁柱太近，住警器內有附螺絲、掛勾和膠片，用黏貼方式即可。