城中城大火後高雄廣發免費住警器 議員質疑把消防員當推銷員

高市城中城惡火燒死46人，消防局為讓住警器更普及，去年9月曾要求各分隊協助民宅裝住警器，引發基層不滿，政策後雖改由里鄰協助，但仍有議員質疑消防員挨家挨戶當推銷員，浪費人力，有消防員則透露不少民眾拿到免費住警器都放抽屜，未發揮實際功效。

高雄市2014年起宣導家戶裝住警器，2021年10月14日發生城中城惡火，46人葬生火窟，消防局事後加大推廣力道，要求各分隊排勤務每天4個時段，「掃街」為民裝住警器，去年9月引發基層不滿，處理救災救護已夠忙，還要當推銷員。

消防局事後解釋，已改變政策，請里鄰長幫忙發住警器，消防員只在火警後向災戶宣導，避免影響救災心力。

但國民黨市議員許采蓁上個月在市議會就「住警器真的落實安裝了嗎」提出質詢指出，城中城大火後，消防局將安裝住警器當成防火的萬靈丹，仍讓基層消防員耗費人力，但卻沒發揮實際功效。

許采蓁說，以苓雅和鳳山為例，發放母數苓雅有3萬7000戶，鳳山3萬8000戶，鳳山一名消防員要負責1123戶，苓雅則為1020戶，要當救火員又要當住警器推銷員，質疑在施行上真的沒有問題嗎？

許采蓁指出，之前跨局處會議，要以社政和民政系統為主、消防局為輔，但她還是看到基層消防員挨家挨戶發放，質疑成效不彰；許建議，應配合戶口調查人員以及里鄰長，消防為輔，低收和身障是火災高風險群，希望社政系統也可加入。

高雄市長陳其邁答詢時曾點出，台北市有罰則，但高雄市沒罰則，里長和地方消防隊及婦宣隊在執行上確實要檢討，社區不配合不願做會檢討，希望在公所、社政和民政系統，盡量不要由第一線消防員做這件事，要以有限人力救災。對於許采蓁指高雄市是否也能有自治條例，陳其邁未正面回應。

消防局預防科長吳珮城指出，高雄市5樓以下住戶約有65萬多戶，近10年來推廣加裝住警器後，目前全市已發放40餘萬戶，比例超過62%。原則上，在年底前，會透過民政系統補齊；目前消防局已無評比。

基層消防員透露，以高市現行推廣加裝住警器的政策，消防局看似沒評比，但各大隊內部針對安裝率還是會作比較，若績效較差的單位，主管還是會被關心，等於將壓力轉嫁基層。

基層消防員認為，現在的政策只是把發放責任交給里長，後端作業還是消防局，乾脆就把系統全交由民政局處理，推廣部分由義消居家訪視或節日設攤宣導即可，才不會耗費正常救護救災人力。

偏鄉消防員指出，民眾應增進保障自己生命財產的意識，住警器看影片就能學會裝設，其實只是做與不做的問題。

他不贊同中央再聘專員協助民眾裝設住警器，就怕最後任務最終仍回到消防員身上，他說，若中央願增加這分預算，倒不如充實消防人力。