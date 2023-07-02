素蘭回來了！高雄小黃DJ情人明復出 不讓上班族「度估」

高雄人耳熟能詳聽了近30年的DJ素蘭，今年4月她突然從廣播節目中消失，讓不少小黃司機與上班族甚感失落，甚至有人因此天天搭捷運，來想聽她的到站廣播，如今，素蘭正式在臉書上宣告復出，北部聽眾也能聽見她活潑開朗的聲音。

「上帝幫你關一扇門，會幫你開電梯門。」素蘭笑說，當年她還是建設公司小採購助理，有一天與大老闆同桌吃飯，沒想到吃到第二道菜時，就被告知裁員，心灰意冷下，她從50樓餐廳搭電梯下樓，電梯停在40幾樓時，一眼看見門口寫著「應徵者請進!」她立刻衝出電梯，誤打誤撞走進了廣播的世界。

過去在節目上，素蘭開場總會說「乎哩上班袂度估（讓你上班不會打瞌睡）」陪伴高雄大小老少近30年，自1990年起廣播電台民營化，素蘭當年抓緊機會，成為第一波入行的廣播人，有別於早年過往電台主持人清一色字正腔圓，她接地氣的廣播風格，輕鬆擄獲南部聽眾們的心。

從拖地、吸地毯、幫所有主持人找資料找CD的小助理，素蘭回憶當年平時要拖地清潔外，也要為來電台的歌手倒茶水接待，下班替主持人寄包裹，假日還要值班播盤帶，細數過往，她說電台生活忙透透，把三張椅子放在一起，她就能在電台公司躺下入睡。

因著廣播是寡占事業，素蘭作為掌握話語權的主持人，她了解自己必須更加謹慎小心，但隔行如隔山，當年從建築業跨足廣播界，一路走來相當辛苦，素蘭說，本著熱愛廣播工作的初心，當下難熬的日子就不曾覺得苦，倒像是對自己的挑戰，如今成為回顧人生的樂趣。

「才小六，我就在大統百貨的透明電梯前，當童工發問卷。」素蘭說，國中三年她在楠梓加工區打工，高中三年在鐵板燒餐廳打工，直到大學，才開始進入電台打工，她一路半工半讀唸上中山大學廣播管理研究所畢業。

曾連3年獲得全國電台情人獎，剛出道時，素蘭還獲運匠界青睞，封為高雄市計程車情，素蘭說過去從基層做起的實戰打工經驗，不知不覺中拉近她與廣播聽眾間的距離，素蘭自豪的說，她的節目不是在談雲端上的話題，生活型塑她接地氣的風格，就像與民眾真實地親密的互動。

「我想帶給聽眾的是正向、快樂，糗事也能分享。」素蘭說，退休的這兩個月，還曾遇過國外聽眾訝異台上台下的她完全一致，讓她笑說，「我就是個很真實的人」。如今不同過往素蘭將身兼管理重任，擔起微微笑廣播網節目總監任務，重新出發。