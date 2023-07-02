高市導入石化業科技大數據稽查 降低揮發性有機物排放

高雄市環保局今年度導入石化業科技稽查，利用廠區物聯網大數據分析，執行製程深度查核，並運用高科技火焰離子偵測器、紅外線氣體洩漏偵測儀執行設備元件，及管道稽查檢測、連續自動監測設施數據比對等，全面查核降低揮發性有機物汙染排放。統計今年1至6月揮發性有機物平均濃度降至0.097ppm，為歷年最低。

揮發性有機物（VOCs）是臭氧及PM2.5前驅汙染物。環保局空噪科表示，今年度透過廠區物聯網大數據收集系統，分析石化業製程及防制設備參數、原物料使用及產品產出數據，交叉比對操作許可證、廢氣燃燒塔、廢水收集系統、空汙費申報等相關資料，確認工廠端操作及申報均符合法規要求。

環保局並於製程歲修期間，不定期安排人力至廠查核，要求製程歲修期間以密閉集氣系統收集廢氣並導入防制設備處理，杜絕逸散。今年已深度查核28家石化業者，17家有違規情形，都要求限期改善，並裁罰共計415.5萬元罰鍰。

環保署已預告修正「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，將加嚴揮發性有機物相關管制標準。在修法前，高雄市已提前針對有害及高臭氧生成潛勢的揮發性有機物裝載設施、儲槽、槽車等設施加強查核，如發現洩漏立刻要求業者改善，另輔導業者提前改用低洩漏型設備元件或接頭，以減少洩漏逸散。

環保局長張瑞琿表示，VOCs是臭氧的前驅物，更可產生衍生性PM2.5，高雄為石化重鎮，更需強化VOCs管制，101年就推出設備元件加嚴標準，將洩漏管制值由中央法規之1萬ppm降至2千ppm，有效降低設備元件洩漏率至0.65%。