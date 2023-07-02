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驚見雨神同行「陰陽分界線」 網：一過去直接洗澡
「路上觀察學院」臉書社團有網友分享在街頭拍攝的降雨邊界的照片，機車騎士等紅綠燈，只見停等的這一端地面是乾的，前方出現雨瀑，網友戲稱「陰陽分界線」。
其他網友笑翻，「一過去直接洗澡」、「難得看到界線超明顯的」、「歡迎來到雨神同行高架橋 」、「啊這樣綠燈了要走嗎」、「標準的西北雨下不過田埂」、「趕快穿雨衣」、「天堂與地獄」、「剛剛跟雨比賽回家，我輸了」、「前幾天外送就是這樣，但是還是無所畏懼向前邁進」。
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天很特殊，從台北市中心開始長起來對流胞。而且中午12點多就開始發展起來。
彭啟明說，希望把城市水泥森林的降溫能有效抑制，晚上如果有風就會舒適一點，但濕度也會增多，也會感覺黏膩黏膩的。
彭啟明表示，遇到午後雷陣雨，撐傘也會淋濕鞋子，建議能避就避，多出幾個小時小休息一下。
中央氣象局說，今天各地及馬祖大多為多雲到晴，今天僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。
明天各地及馬祖為多雲到晴，僅南部、東南部及澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。
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