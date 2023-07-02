屏縣銀髮人才服務據點滿周年 7月超商門市媒合職場實習

屏東縣府在屏東轉運站設立銀髮人才服務據點滿周年，受理求職求才服務累積逾3700人次，成功媒合就業人數逾250人。縣府勞青處指出，提升中高齡者勞動參與就業，推出銀髮人才上工補助，補助雇主第一個月職業災害保險費、就業者每月交通補助費最高1200元。今年7月銀髮講堂，與全家、麥當勞、7-11舉辦企業說明會與職場實習媒合。

「天生我材必有用，越老越好用」，周春米說，長輩是我們的寶，銀髮族奉獻社會，有助於促進銀髮族的身心健康及社會參與，也是長者減緩老化方法之一，縣府團隊持續開發更多銀髮友善職缺，鼓勵55歲以上長者及聘僱銀髮人才的友善企業，可多加利用銀髮人才服務據點，希望大哥大姐再次以專業步入市場，促進銀髮就業，屏東會走在最前面。

勞青處長李雨蓁說，提升銀髮者求職意願，推出「銀髮人才上工補助」計畫，經縣府媒合成功者，補助聘僱雇主第一個月的職業災害保險費、與勞動者上工交通補助費每月最高可達1200元，目前以交通補助申請者較多，有6人次申請，申請金額7千元。

屏東縣身障服務協會副理事長王秀櫻表示，協會聘用員工有一半以上皆屬中高齡者，銀髮人才比想像中更好用，工作穩定性高，且更有同理心服務弱勢族群。