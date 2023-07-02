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高雄新增1例本土登革熱！累積4例皆有台南足跡

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高雄市今天新增一例本土登革熱個案，今年已累積4例，4例都是有台南的足跡與接觸史。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，高雄市今天新增一例本土登革熱個案，今年已累積4例，4例都是有台南的足跡與接觸史。記者徐如宜／攝影

登革熱疫情持續延燒！高雄市長陳其邁今早在壽山動物園受訪時表示，高雄市今天新增一例本土登革熱個案，今年已累積4例，4例都是有台南的足跡與接觸史。

陳其邁表示，今天在下午會再公布新增1例本土登革熱，總共會有4例。這符4例都是有台南的旅遊史，有足跡、有接觸史，市府已掌握。在環境的部分，已在疑似病例之後，即刻進行足跡的清消。

陳其邁表示，因應東南亞的疫情人流往來，加上五、六月天氣漸漸的炎熱又下雨，所以一定有很多的積水，尤其室內的瓶瓶罐罐，要提醒大家注意巡倒清刷，落實防疫工作。

陳其邁提醒，民眾假如有症狀，如高燒、骨頭痠痛等登革熱典型症狀，一定要盡速就醫，高雄已經有527家加入區域聯防快篩的診所。民眾若是到比較陰暗或是一些環境不佳的地方活動時，記得先擦防蚊液來保護自己。

登革熱 陳其邁 足跡

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