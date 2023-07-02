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不讓待轉變待撞 高市金鼎路開放機車左轉明誠路

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
金鼎路和明誠路的待轉區畫設狹窄，導致左轉機車常擠爆待轉區。圖／高市議員張博洋提供
金鼎路和明誠路的待轉區畫設狹窄，導致左轉機車常擠爆待轉區。圖／高市議員張博洋提供

高雄市明誠、金鼎路口車流大，機車必須採兩段式左轉。但因機車待轉區畫設狹窄，機車待轉必須緊貼路旁險象環生。基進黨高市議員張博洋日前邀請交通局現場會勘，評估後決定開放機車可直接左轉金鼎路，並保留待轉區緩衝，讓騎士可依騎車習慣選擇待轉或直接左轉，降低機車待轉區壅塞提升路口動線安全。

張博洋指出，金鼎路車流量大，明誠路左轉機車很多，但因待轉區受限當地路幅畫設狹窄，導致機車族必須緊貼路旁待轉甚至擠爆待轉區，加上後方來車多，在此待轉恐成「待撞」。

日前張博洋與交通局會勘金鼎路、明誠路路口，決議取消強制待轉，並開放機車可循號誌左轉明誠路，減少機車待轉區壅塞。

張博洋說，將此路口改為「車向分流」模式，能降低車禍機率同時增加路口效率。且考量個人騎車習慣不同，因此路口待轉格仍保留，讓民眾自行選擇直接左轉或兩段式左轉，藉以顧及每位騎士行的安全。

高市議員張博洋與交通局會勘後，交通局決定開放機車可從金鼎路左轉明誠路並保留待轉區，讓騎士可選擇轉彎方式降低待轉風險。圖／高市議員張博洋提供
高市議員張博洋與交通局會勘後，交通局決定開放機車可從金鼎路左轉明誠路並保留待轉區，讓騎士可選擇轉彎方式降低待轉風險。圖／高市議員張博洋提供
金鼎路和明誠路的待轉區畫設狹窄，導致左轉機車常擠爆待轉區。圖／高市議員張博洋提供
金鼎路和明誠路的待轉區畫設狹窄，導致左轉機車常擠爆待轉區。圖／高市議員張博洋提供

張博洋

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