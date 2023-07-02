不讓待轉變待撞 高市金鼎路開放機車左轉明誠路

高雄市明誠、金鼎路口車流大，機車必須採兩段式左轉。但因機車待轉區畫設狹窄，機車待轉必須緊貼路旁險象環生。基進黨高市議員張博洋日前邀請交通局現場會勘，評估後決定開放機車可直接左轉金鼎路，並保留待轉區緩衝，讓騎士可依騎車習慣選擇待轉或直接左轉，降低機車待轉區壅塞提升路口動線安全。

張博洋指出，金鼎路車流量大，明誠路左轉機車很多，但因待轉區受限當地路幅畫設狹窄，導致機車族必須緊貼路旁待轉甚至擠爆待轉區，加上後方來車多，在此待轉恐成「待撞」。

日前張博洋與交通局會勘金鼎路、明誠路路口，決議取消強制待轉，並開放機車可循號誌左轉明誠路，減少機車待轉區壅塞。