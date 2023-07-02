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馬公第三漁港成群海鷗覓食 遊客近距離接觸稱奇

中央社／ 澎湖縣2日電

馬公漁市場是澎湖漁貨拍賣中心，附近的馬公第三漁港周邊每天清晨吸引成群海鷗群聚覓食。遊客表示，看到海鷗群聚時，常買新鮮魚獲餵食而能與海鷗近距離接觸，意外成為賞鷗的好景點。

漁民指出，位於馬公第三漁港的馬公漁市場，每天清晨各地大小漁船都會進港標售漁貨，成群的海鷗也會群聚在第三漁港周邊爭食漁船吊掛掉落在海面或碼頭岸際的漁貨，場面壯觀。

不少遊客表示，在漁市場採買海鮮時，看到成群海鷗在馬公第三漁港港區上空飛翔，會購買新鮮魚獲餵食，海鷗也不怕生地接近，讓人驚叫連連，盛讚這是與海鷗最近距離的欣賞，可以不用搭船至無人島賞鷗，相當樂開懷。

澎湖縣農漁局指出，夏天澎湖群島是賞鷗的天堂，更是燕鷗的繁殖勝地，數量數以萬計，其中包括有紅燕鷗、蒼燕鷗、小燕鷗、白眉燕鷗、玄燕鷗與鳳頭燕鷗等。

農漁局表示，縣府在民國81年公告小白沙嶼、雞善嶼及錠鉤嶼等無人島為玄武岩自然保留區，其中大、小貓嶼因島上棲息繁殖的海鳥種類及數量眾多，82年公告為「澎湖縣貓嶼海鳥保護區」。

馬公 海鷗 澎湖縣

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