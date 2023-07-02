愛河灣水樂園啟動 民眾玩水上瑜伽

夏天就是要玩水！高雄7月推出清涼消暑的「海洋派對」，重頭戲「愛河灣水樂園」昨由副總統賴清德與高雄市長陳其邁啟動，民眾只要在岸邊掃描告示牌QR Code做實名登記並穿救生衣，就可在愛河之心至愛河灣之間5.7公里的水域暢快玩SUP、獨木舟。民眾說，夏天親水活動需求高，開放愛河灣，可讓大家盡情玩水。

昨天有許多人在愛河灣玩泛舟艇、還有人在SUP做水上瑜伽。劉姓市民說，愛河灣環境很美，開放這片河域，可讓大家盡情玩水上活動。

議員黃文益期許「還河於民」行動能再創高雄觀光亮點；議員陳美雅樂見市民親水，更希望市府在相關海域也能開放水上運動，但提醒安全設備絕不打折。

賴清德昨穿花襯衫、休閒長褲，陳其邁穿捲起袖子的藍色襯衫搭配短褲，兩人脖子掛著海洋派對專屬毛巾，一派輕鬆來到愛河灣。陳其邁預告，明年高雄將首辦國際帆船環台賽。

賴清德說，台灣是海洋國家，但過去幾十年海洋與民眾隔絕，現在漸漸開放，由淨海、知海、近海、近海，讓民眾更接近海洋，明年若辦國際環台帆船賽，一定轟動。

高市海洋局為落實「還河於民」政策目標，開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」，民眾只要攜帶立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇等浮具，掃描岸邊告示牌QR Code進行實名登記並穿救生衣，就可自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平台下水。