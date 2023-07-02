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男童蓄髮3年 捐髮助癌友
癌症希望基金會募髮行動邁入第21年，第9屆「首望相助，希望從頭開始」捐髮活動昨登場，共58人響應，捐髮者包括母子檔、癌友及癌友家屬。7歲的李星曈說，有些大哥哥、大姊姊化療時會掉頭髮，希望她捐出的頭髮能讓他們恢復自信。
癌症希望基金會昨在高雄鳳山行政中心舉行第9屆「首望相助」捐髮活動，7歲李星曈今年第2次捐髮，11歲姊姊李星霓已捐3次，李星霓1歲半時被診斷出罹患卵黃囊腫瘤，化療時掉髮，父親剃光頭陪她。她說，她想幫助癌友，可惜今年頭髮沒長到30公分不能捐。
髮型設計師Casa連續9年當義剪師，女兒黃祤甄這次也捐出留了快3年的頭髮，黃祤甄說，捐髮幫助癌友，讓她感受到原來頭髮是這麼地被需要。10歲周冠勳蓄髮3年，常被問「你是男生還是女生」，但他堅持捐髮目標，也獲同學支持，這次與媽媽陳秀麗相約蓄髮捐髮。
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