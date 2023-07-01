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高市勞工局身心障礙者創意市集 民眾熱情參與

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市勞工局長周登春下場玩起闖關遊戲。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局長周登春下場玩起闖關遊戲。圖／高市勞工局提供

高雄市勞工局今天下午在博訓中心後方廣場，舉辦今年第二場充滿夏季慶典風格的身心障礙者創意市集活動。現場邀集35家特色美食、手作品牌攤位，其中有博訓中心的身障結訓學員設攤展現所學技能與成果，吸引許多市民朋友前來共襄盛舉熱情採購。勞工局表示，博訓中心緊鄰高雄都會區最大的中都濕地公園，許多民眾透過午後的濕地公園輕旅行、運動，順道來為身心障礙者加油打氣，並開心迎接暑假的到來，勞工局也希望能透過創意市集，讓更多身心障礙者建立自信，勇敢迎接未來挑戰。

高市勞工局長周登春也蒞臨現場，鼓勵並嘉勉設攤的學員及有意願投入微型創業的弱勢朋友；周登春局長表示，勞工局今年預計將辦理4場次「深愛築夢創意市集」，提供他們一展長才的平台和機會。

高雄市勞工處舉辦身心障礙創意市集，吸引民眾參與。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工處舉辦身心障礙創意市集，吸引民眾參與。圖／高市勞工局提供

創意市集 勞工局 濕地公園 高雄市

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