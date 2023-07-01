快訊

金曲34／已逝林秋離獲頒特別貢獻獎、JJ高歌金曲串燒 得獎名單不斷更新

深入台南挖綠營票倉？柯文哲明與「最強里長」碰面

中職／丘總為投手犯規上場爭 走到快線邊主審才回頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南高屏999通勤月票上路 高雄捷運免設專用通道原因曝光

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
台鐵在通勤月票上線初期設置專用通道刷卡進出，預計在年底陸續完成驗票設備改裝。記者劉學聖／攝影
台鐵在通勤月票上線初期設置專用通道刷卡進出，預計在年底陸續完成驗票設備改裝。記者劉學聖／攝影

行政院推出TPASS通勤月票今天啟用，南高屏地區民眾只要月付999，即可暢遊三縣市轄內台鐵捷運、公車等大眾運輸工具，外界關心系統整合狀況，台鐵在各站設有月票專用通道驗票進出；高雄捷運則各車站所有驗票閘門都可使用。

台鐵配合TPASS通勤月票上線，於各車站驗票閘門設置專用通道，台鐵表示，建置系統功能及修改測試僅有3個月，且現有239個營運車站，除特等、一等站可封閉部分通道進行改裝，其餘171個車站如停用原設備修改，將嚴重影響現有旅客使用電子票證乘車，因此於上線初期採用增設專用通道，已備妥動線標示及加派人員引導，預計今年底陸續完成驗票設備改裝。

高雄捷運則不用設置專用通道即可使用TPASS，高捷公司說，早在2020年就已完成多元支付驗票設備建置，包含交通票卡、信用卡、行動支付等，這次加入TPASS通勤月票，不用另外改裝設備，即可在高雄捷運各車站全部驗票閘門通行。

高雄市府交通局說明高雄各項運輸載具整合狀況，指出TPASS與今年4月27日上線的高雄地區399月票，同樣都使用MeNGo系統平台整合，今天上線的南高屏TPASS，已於6月中旬完成各項運輸載具系統修改及測試，即日起就能順利在高雄捷運、公車、渡輪等大眾運輸工具使用。

高雄捷運因驗票設備早已更新，讓這次TPASS通勤月票能無痛上線。記者任義宇／攝影
高雄捷運因驗票設備早已更新，讓這次TPASS通勤月票能無痛上線。記者任義宇／攝影

TPASS 捷運 台鐵 高雄市

延伸閱讀

南高屏TPASS通勤月票 999元搭到飽宣布啟動

TPASS行動月票今上路 千萬通勤族受惠

南高屏力推城際通勤月票 台鐵已售出6410張TPASS

通勤月票今啟用 中捷、台鐵專用通道順 人員引導旅客避誤刷

相關新聞

南高屏999通勤月票上路 高雄捷運免設專用通道原因曝光

行政院推出TPASS通勤月票今天啟用，南高屏地區民眾只要月付999，即可暢遊三縣市轄內台鐵、捷運、公車等大眾運輸工具，外...

屏東萬巒萬全村長補選 鍾清芳112票當選

屏東縣萬巒鄉萬全村前村長林文正4月病逝，今天補選投票，下午4點投票結束，由3號候選人鍾清芳以112票勝出，此次投票率61...

馬糞海膽已能完全人工養殖 開啟澎湖水產新商機

澎湖馬糞海膽過去因人為過度撈捕，數量日益稀少，澎湖縣政府未雨綢繆，委由種苗繁殖場研究復育，歷經數年努力終於能完全人工養殖...

推動金門在地文化 胡璉基金會邀大師為孩子上課

金門酒廠胡璉文化藝術基金會為傳承傳統技藝、閩南語文化，推動「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」，並與中正國小合作，開設「...

影／期盼39年…金門首間麥當勞開幕 陳福海：辦喜事的心情迎接

麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，現場吸引超多大小朋友到場逗熱鬧，海基會董事長李大維也親自跨海主持剪綵，李大維說，麥當勞開...

高雄大順、民族路口輕軌動工 7月3日起道路縮減禁止左轉

大順一路、大順二路與民族路口啟動輕軌工程，7月3日起將進行第一階段作業，影響路口西側道路縮減，路口保持雙向車道通行，高市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦