南高屏999通勤月票上路 高雄捷運免設專用通道原因曝光

行政院推出TPASS通勤月票今天啟用，南高屏地區民眾只要月付999，即可暢遊三縣市轄內台鐵、捷運、公車等大眾運輸工具，外界關心系統整合狀況，台鐵在各站設有月票專用通道驗票進出；高雄捷運則各車站所有驗票閘門都可使用。

台鐵配合TPASS通勤月票上線，於各車站驗票閘門設置專用通道，台鐵表示，建置系統功能及修改測試僅有3個月，且現有239個營運車站，除特等、一等站可封閉部分通道進行改裝，其餘171個車站如停用原設備修改，將嚴重影響現有旅客使用電子票證乘車，因此於上線初期採用增設專用通道，已備妥動線標示及加派人員引導，預計今年底陸續完成驗票設備改裝。

高雄捷運則不用設置專用通道即可使用TPASS，高捷公司說，早在2020年就已完成多元支付驗票設備建置，包含交通票卡、信用卡、行動支付等，這次加入TPASS通勤月票，不用另外改裝設備，即可在高雄捷運各車站全部驗票閘門通行。

高雄市府交通局說明高雄各項運輸載具整合狀況，指出TPASS與今年4月27日上線的高雄地區399月票，同樣都使用MeNGo系統平台整合，今天上線的南高屏TPASS，已於6月中旬完成各項運輸載具系統修改及測試，即日起就能順利在高雄捷運、公車、渡輪等大眾運輸工具使用。