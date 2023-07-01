高雄海洋派對宣布啟動 讓民眾消暑歡度暑假
2023高雄海洋派對從今天起在愛河灣推出系列消暑活動，週週皆有不同主題，包括國際帆船賽、海洋市集、小鐵人競賽等，今天邀請副總統賴清德前來參加啟動儀式，高雄市長陳其邁強調，要讓親水活動成為高雄日常，歡迎國內外遊客在盛夏感受港都熱情。
隨著暑假到來許多民眾開始親近水上活動，高雄市日前已經將愛河及愛河灣陸續開放5個下水點，開放民眾遊憩，民眾只要掃描岸邊告示牌QR Code登記並著救生衣即可下水。海洋局說明，高雄近年積極推動遊艇產業及海洋休閒活動推廣，同時配合行政院「向海致敬」政策，「還河於民」範圍已順利延伸至愛河灣水域，並同步打造設施完善的遊艇碼頭，讓各地遊艇、帆船到訪高雄。期望透過海洋系列活動與賽事，讓更多國人有機會參與帆船與各項水上遊憩運動，深化對海洋的認識，享受海洋運動的刺激，體會多元的海洋生活。
海洋派對節目有愛河灣水樂園水上遊憩體驗、高雄國際帆船賽、遊艇產覽、海洋市集、金曲演唱會、小鐵人競賽、SUP水陸趣味挑戰等，以嘉年華的熱鬧繽紛，呈現海洋首都的城市魅力。
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