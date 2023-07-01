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屏縣府與台積電合作徵才 逾80間廠商提供千個職缺

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，逾82家廠商提供超過1622個工作職缺，增設銀髮人才、新住民、二度就業婦女、安心上工退場就業服務、高中職應屆畢業生服務諮詢專區等，協助求職民眾投入職場，友善各族群的多元需求，提供個別化服務，現場求職人數突破1600人次。

為擴大服務高中職技職學生就業準備，此次徵才活動規畫高中職「就業媒合」及「職業探索」，與台積電慈善基金會及104人力銀行合作，推出「工作世界，職業引路計畫」，培養高中職人才謀生能力，今年起，陸續與6縣市地方政府合作「高中職人才就業媒合，職業探索博覽會」，幫助學生了解未來發展方向，鼓勵多元嘗試。

教育部統計，去年高中職畢業生有17.9萬人，畢業後選擇升學者有15.3萬人，占85.9%，選擇就業僅1.8萬人，占9.9%。主計總處統計，20至24歲青年平均失業率12%，是整體失業率的3.4倍，104人力銀行資料庫也顯示，2017至2019年大學畢業生的第一份工作平均僅待1年2個月。

勞青處表示，當多數高中職畢業生對自己和產業的了解不夠，也沒有經過適性探索而選擇直接升學，很可能造成大學畢業之後，仍缺乏產業實作經驗或就業歷程不穩定，從事的工作行業別也多與大學科系不符。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，「我們不一定強迫小孩要好好念書，而是如何讓他們有自信心」，不強迫青少年只拚升學，而是讓他們充分探索、適性揚才，習得一技之長。此次徵才計畫讓青年不因社經背景差異，而影響認識就業市場的機會，引導他們提早找到定位、走出自信道路。

此次徵才職務內容有儲備幹部、程式設計師、品管技術員、包裝作業員、工程技術員、會計總務、行銷企劃、護理師、門市人員、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬3000元以上。

屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今天在縣立體育館舉辦現場徵才活動，82家以上廠商設攤，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次。圖／屏東縣政府提供

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