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影／期盼39年…金門首間麥當勞開幕 陳福海：辦喜事的心情迎接

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，現場冠蓋雲集共同見證。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，現場冠蓋雲集共同見證。記者蔡家蓁／攝影

麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，現場吸引超多大小朋友到場逗熱鬧，海基會董事長李大維也親自跨海主持剪綵，李大維說，麥當勞開設在金門有特別的意義，因為麥當勞的金色拱門，也代表和平的象徵，他也預祝，希望在不久的將來，金門可以開第二間分店。

金門鄉親期盼了39年的麥當勞，今天終於正式開幕，包括海基會董事長李大維、副董事長邱垂正、金門縣長陳福海、金門縣副議長歐陽儀雄、昇恆昌總經理江建廷等人都親自主持剪綵，現場看熱鬧的民眾相當多。

李大維在致詞時表示，麥當勞在金門的開設有特別的意義，因為麥當勞的金色拱門，代表和平的象徵，他也引述作家托馬斯·弗里德曼著作《地球是平的》，裡頭提到「金色拱門理論」，金色拱門代表和平的意義，有麥當勞金色拱門的地方，發生戰爭的機率比較低。

他也提及，近年來，金門從戰地，轉變成兩岸溝通的橋梁，在陳縣長的領導下，和平的意義更為加深。李大維說，麥當勞來金門設立第一間分店，代表世界物流網也來到金門，冷鏈到金門，希望在不久的將來，金門可以開第二間分店。

陳福海則說，金門鄉親盼了39年的麥當勞終於來到金門，金門人用辦喜事的心情，迎接麥當勞，他說自己過往當縣長與立委時有好幾次邀請麥當勞來金門設點，但因為金門人口數不夠，都沒有成功，感謝昇恆昌的居中牽線，成功讓麥當勞進駐金門。

陳福海說，麥當勞進駐金門，也是看好金門未來的發展，他說，廈門一天旅遊人口有20萬，如果兩岸可以把金門當成溝通的橋梁，善意的交流，讓目前小三通更加放寬，20萬的旅遊人口能引進到金門，相信能增加金門的經濟效益。

麥當勞金門店昨天試營運掀起一波熱潮，據麥當勞金門店經理郭佩雯表示，一整天下來人潮不斷，但首日的營業額屬於商業機密，不便透露。她透露有人一買就買了70份的炸雞與雞塊，是最大的訂單。

郭佩雯說，金門店的服務時間為周一至周日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位，不論是全系列的早餐品項，或是經典熱銷的薯條、大麥克、麥克雞塊等，及期間限定產品與蘋果派、冰炫風、蛋捲冰淇淋等各式點心，統統吃得到。不只內用、外帶，金門太湖餐廳也將於8月中旬啟動歡樂送服務，屆時民眾不必出門，透過歡樂送APP、官網或電話，在家就能享用美食。

麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，經典的麥當勞卡通人物也出現，引起小朋友驚叫連連。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，經典的麥當勞卡通人物也出現，引起小朋友驚叫連連。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，海基會董事長李大維、金門縣長陳福海、金門縣副議長歐陽儀雄、昇恆昌總經理江建廷等人親自主持剪綵。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳今天正式開幕，海基會董事長李大維、金門縣長陳福海、金門縣副議長歐陽儀雄、昇恆昌總經理江建廷等人親自主持剪綵。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海表示，金門人用辦喜事的心情，迎接麥當勞進駐。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海表示，金門人用辦喜事的心情，迎接麥當勞進駐。記者蔡家蓁／攝影
海基會董事長李大維也親自跨海主持剪綵，他說，麥當勞開設在金門有特別的意義，因為麥當勞的金色拱門，也代表和平的象徵，他也預祝，希望在不久的將來，金門可以開第二間分店。記者蔡家蓁／攝影
海基會董事長李大維也親自跨海主持剪綵，他說，麥當勞開設在金門有特別的意義，因為麥當勞的金色拱門，也代表和平的象徵，他也預祝，希望在不久的將來，金門可以開第二間分店。記者蔡家蓁／攝影

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