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高雄鳳山溪又見食品業者非法排污 環保局重罰

中央社／ 高雄1日電

高雄鳳山溪近來連遭非法排放污水，環保局昨天再查獲食品業者非法排放乳白色廢水，依違反水污法重罰，可罰3萬至300萬元。自5月30日迄今已裁處10家次業者非法排放廢水。

高雄鳳山溪上游屬水污染管制區，也是高雄重點管制河川之一，但近日卻多次出現非法排放廢水狀況，環保局持續稽查上游水污染管制區，昨天查獲食品業者非法排放乳白色廢水，依違反水污染防治法從重裁罰，並要求上游業者妥善處理廢水，以免受重罰。

環保局今天發布新聞稿指出，市府人員昨天稽查美山路36巷內1家從事肉醬加工製程食品業者，查獲其清洗廢水經油水截流槽分離排放，因處理功能不足，致含油脂乳白色廢水污染鳳山溪，除立即命停止排放廢水外，並依水污法第30條規定，從重裁處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

環保局統計，5月30日迄今累計稽查134家次鳳山溪上游沿岸事業，裁處10家次業者非法排放廢水，其中8家次為食品業者，2家次為皮革業，皆依違反水污法開罰。

環保局呼籲沿岸業者務必妥善檢視廢水處理設施效能，並維持正常操作，切勿以身試法，非法排放廢水污染鳳山溪，違法者將從重裁處，絕不寬貸。

台幣 污水

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