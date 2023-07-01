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高雄大順、民族路口輕軌動工 7月3日起道路縮減禁止左轉

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
大順、民族路口輕軌動工，道路縮減禁止左轉，避免壅塞可提早改道。圖／捷運工程局提供
大順、民族路口輕軌動工，道路縮減禁止左轉，避免壅塞可提早改道。圖／捷運工程局提供

大順一路、大順二路與民族路口啟動輕軌工程，7月3日起將進行第一階段作業，影響路口西側道路縮減，路口保持雙向車道通行，高市府捷運工程局提醒，行經工區應遵循交通引導並減速慢行。

捷運工程局表示，為推動高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程，大順一、二路與民族路口將分三階段施工，自7月3日至8月18日啟動第一階段交通改道作業，範圍為大順路與民族路口西側，路口會保持雙向車道通行，並施行禁止左轉。

交維措施部分捷運工程局說明，輕軌施工期間大順路仍維持雙向各二線車道通行、民族一路則為二快一慢車道，因路口縮減及路口禁止左轉，建議用路人可提前改道，可利用明誠一路、建工路、同盟一路進行改道左轉，以免耽誤寶貴時間。

捷運工程局提醒，施工路段車速限制為30公里，用路人行經施工區域，應遵照改道後之標誌、標線指示減速慢行，若遇有交通壅塞，請依現場義交人員導引通行。

捷運 車道 輕軌

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