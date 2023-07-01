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影／高雄累計3例本土登革熱 防疫人員今上午冒雨噴藥

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局人員對楠梓區居民進行登革熱防治衛教。圖／讀者提供
高市衛生局人員對楠梓區居民進行登革熱防治衛教。圖／讀者提供

高雄市登革熱疫至昨日已累計3例本土病例，楠梓區、仁武區都有確診者足跡，衛生局為防堵疫情擴散，今天上午持續派人在周邊高風險場域防治登革熱，作業期間一度下起大雨，防疫人員冒雨繼續朝水溝噴藥，他們說：「該做的還是要做！」

高雄市昨天公布第3例本土登革熱，個案是家住仁武區的40多歲女性，與前天確診的第2例為母女，2人在端午連假期間在台南東區的娘家，先後確診；此外，衛生局也接獲通報，1名台南50多歲男子6月28日確診，他的活動地以台南住家及工作地為主，但在可傳染期間的23至25日曾到高雄楠梓短暫居住。

衛生局今天上午仍繼續派人在仁武區、楠梓區進行病媒蚊調查、孳生源巡檢及噴藥滅蚊，不料作業期間一度下起陣雨，機車騎士及路人紛紛穿上雨衣或到路邊騎樓躲雨，防疫人員冒雨繼續朝水溝噴灑藥劑。

高市衛生局說，部分水溝因為地形，下雨會積水，導致孳生病媒蚊孑孓，防疫人員今天是鎖定這類溝渠噴藥防治，消毒效果並不會受到雨水影響，反而對殺死孑孓相當有效。

防疫人員今天上午冒雨在仁武區針對溝渠噴藥消毒。圖／讀者提供
防疫人員今天上午冒雨在仁武區針對溝渠噴藥消毒。圖／讀者提供

衛生局 確診 登革熱 高雄市

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